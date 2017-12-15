Дизайнер Ася Мальберштейн запустила новый бренд — с БДСМ-нарядами, секс-игрушками и домашней одеждой
Дизайнер Ася Мальберштейн, которая продолжает вести борьбу за одноименный бренд (в апреле этого года бывший партнер по бизнесу Мария Слинькова вывела ее из учредителей и закрыла доступ к производству и офису) запустила новый проект — To Be Woman. Пока он существует только в формате сайта и продает БДСМ-аксессуары, кожаные береты, архитектурные сумки и значки с иллюстрациями, но уже через 55 дней (на сайте бренда стоит счетчик с эротичным клипом Armand Van Helden — Hear My Name & Van Helde и тегом #шлеп_шлеп) Ася запустит полноценную линейку одежды.
Формирование бренда будет происходить в несколько этапов — сначала дизайнер выпустит линейку домашней одежды (пижамы-костюмы, сорочки и халаты-кимоно), затем начнет продажу утягивающих нарядов и белья, а после откроет секс-шоп с костюмами для ролевых игр. Все новости Ася выкладывает в телеграм-канале «ЗАписьки» и инстаграме @tobewoman.shop, предлагая фанатам проекта (а их уже много) поиронизировать над идеей и вложиться в ее воплощение. «Данный проект не oбязуется сделать мир лучше, но, как минимум, удовлетвореннее», — пишет дизайнер на своем сайте рядом с кнопкой «Божья помощь».
С брендом Asya Malbershtein, который тоже открыл свой проект, но уже без участия Аси, дизайнер продолжает судебные разбирательства. По ее словам, после выигранного в июле дела Мария Слинькова подала на апелляцию, поэтому суд может затянуться на «два года или больше».
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