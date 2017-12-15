Дизайнер Ася Мальберштейн запустила новый бренд — с БДСМ-нарядами, секс-игрушками и домашней одеждой

Формирование бренда будет происходить в несколько этапов — сначала дизайнер выпустит линейку домашней одежды (пижамы-костюмы, сорочки и халаты-кимоно), затем начнет продажу утягивающих нарядов и белья, а после откроет секс-шоп с костюмами для ролевых игр. Все новости Ася выкладывает в телеграм-канале «ЗАписьки» и инстаграме @tobewoman.shop, предлагая фанатам проекта (а их уже много) поиронизировать над идеей и вложиться в ее воплощение. «Данный проект не oбязуется сделать мир лучше, но, как минимум, удовлетвореннее», — пишет дизайнер на своем сайте рядом с кнопкой «Божья помощь».