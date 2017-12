Дизайнер Ася Мальберштейн запустила новый бренд — с БДСМ-нарядами, секс-игрушками и домашней одеждой

Дизайнер Ася Мальберштейн, которая продолжает вести борьбу за одноименный бренд (в апреле этого года бывший партнер по бизнесу Мария Слинькова вывела ее из учредителей и закрыла доступ к производству и офису) запустила новый проект — To Be Woman. Пока он существует только в формате сайта и продает БДСМ-аксессуары, кожаные береты, архитектурные сумки и значки с иллюстрациями, но уже через 55 дней (на сайте бренда стоит счетчик с эротичным клипом Armand Van Helden — Hear My Name & Van Helde и тегом #шлеп_шлеп) Ася запустит полноценную линейку одежды.