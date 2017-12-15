Новое имя в дизайне: бренд деревянных сумок Novik.Love

дизайнер бренда Novik.Love

«Дерево бук живет около 500 лет. Каждый день оно выделяет кислород, по количеству равный непрерывному дыханию трех человек. К сожалению, эти деревья нещадно вырубаются и идут на изготовление разных предметов быта. А мы стараемся хоть немного восстановить природный баланс: ведь согласно философии японца Озаки, собирательного образа из фильма «На Гребне Волны», люди должны возвращать планете больше, чем у нее взяли».