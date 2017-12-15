Новое имя в дизайне: бренд деревянных сумок Novik.Love
Эко-амбициям дизайнера из Петербурга Юлии Новик может позавидовать сама Стелла Маккартни. Девушка выкупает то, что остается после вырубки и производства мебели из дерева бук, и создает красивые, фактурные и вневременные сумки. Средства от их продажи идут на покупку саженцев молодых деревьев, которые Юлия высаживает вместе с командой — подбором древесины, приданием формы и нанесением гравировки занимается сразу несколько человек.
Юлия Новик
дизайнер бренда Novik.Love
«Дерево бук живет около 500 лет. Каждый день оно выделяет кислород, по количеству равный непрерывному дыханию трех человек. К сожалению, эти деревья нещадно вырубаются и идут на изготовление разных предметов быта. А мы стараемся хоть немного восстановить природный баланс: ведь согласно философии японца Озаки, собирательного образа из фильма «На Гребне Волны», люди должны возвращать планете больше, чем у нее взяли».
Сумки, которые можно носить на плече, спине или в руках (и сочетать почти с любым предметом одежды), стоят от 20 000 (за круглые) до 25 000 (за квадратные) рублей и продаются в магазинах JNBY, Maker. Design Loft и Super Shop на Канале Грибоедова.
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