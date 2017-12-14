Дизайнер из Петербурга выпустил свитеры с «оленями» — и они выглядят не так, как обычно

дизайнер

«Идея пришла абсолютно случайно: увидел классический свитер с оленями, и эта картинка заиграла в моей голове новыми красками. Я сделал шесть эскизов-мемов и выложил в сеть одной публикацией — она разлетелась по интернету сотнями репостов. Пользователям особенно полюбился свитер с парковкой, а мне больше нравится с асфальтоукладчиками. Но купить пока ни один нельзя — коллекция только планируется к выходу. Ссылка на заказ будет размещена в группе моего бренда — очень постараюсь успеть со всем к Новому году».