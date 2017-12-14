Дизайнер из Петербурга выпустил свитеры с «оленями» — и они выглядят не так, как обычно
Свитеры с рождественскими узорами, которые прочно ассоциируются с бабушкиным подарком (страшно носить, но жалко выкинуть), получили новую интерпретацию. Дизайнер из Петербурга Антон Жаворонков, проживающий на данный момент в Перми, выпустил коллекцию с настоящими «оленями» — «мастерами парковки», вандалами, асфальтоукладчиками, любителями покормить медведей в зоопарке и теми, кто проверяет теорию «лизнул сосульку — прилип». Всего в линейку вошло шесть моделей, каждая из которых уже стала всенародным мемом.
Антон Жаворонков
дизайнер
«Идея пришла абсолютно случайно: увидел классический свитер с оленями, и эта картинка заиграла в моей голове новыми красками. Я сделал шесть эскизов-мемов и выложил в сеть одной публикацией — она разлетелась по интернету сотнями репостов. Пользователям особенно полюбился свитер с парковкой, а мне больше нравится с асфальтоукладчиками. Но купить пока ни один нельзя — коллекция только планируется к выходу. Ссылка на заказ будет размещена в группе моего бренда — очень постараюсь успеть со всем к Новому году».
Интернет-пользователи моментально подхватили идею Антона и стали придумывать свои вариации «оленьих» свитеров. «Купил биткоин на "Авито"», «Взяли кредит на свадьбу», «Я женился в 18» — теперь одежда с такими надписями — самый желанный подарок на грядущие праздники.
Из твоей новой коллекции. pic.twitter.com/ANP3zBIxBs— Авэ мне! Авэ мне! (@dimasgts) 13 декабря 2017 г.
12 декабря 2017 г.
Свитер с оленем pic.twitter.com/No3A1cxe38— любовь прошла (@lyubovproshla) 13 декабря 2017 г.
Свитер с оленем. Криптовалютная версия 🔥🔥 pic.twitter.com/6Cwk4eE6TP— Дмитрий Рябинин (@dryab) 14 декабря 2017 г.
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