Фэшн-икона Елизавета Петровна, валенки и «черные» балы — неизвестные факты об императорском гардеробе

Гардероб Петра Великого

Эрмитаж гордится своей коллекцией костюмов Петра I. Как известно, еще при жизни император приказал построить каменный футляр над своим деревянным домиком недалеко от Петропавловской крепости, с которого началось строительство Петербурга: тем самым он показал потомкам, что его время — это Время с большой буквы и связанные с ним мемории очень важны. В результате одежда царя тщательно сохранялась в казенных кладовых после его смерти и до нас дошло около 300 предметов. Хотя когда в 1760-е годы Екатерина II велела составить опись этого гардероба, вещей было в два раза больше: со временем что-то было испорчено молью, более 40 пар обуви так пострадали во время одного из наводнений, что их просто выкинули. Сейчас у нас хранятся лишь две пары обуви Петра I. Кстати, они размера 40,5 — что удивительно, учитывая более чем двухметровый рост императора.