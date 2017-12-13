Серьги с гербом СССР, брелоки-роботы и другие вещи, без которых не обойтись в новом году
Директор отдела моды Ксения Гощицкая составляет списки новогодних подарков, ну и виш-лист, разумеется: сумки-таро, бархатные ботфорты и еще сто полезных вещей под елочку.
Брелоки, будто слепленные из всего, что осталось после техногенного восстания машин — переходников, проводов и разъемов, — символизируют у Миуччи Прады хрупкость (и ценность) нашего с вами мира. А еще их можно повесить на елку! (Prada)
Ночная птица не случайно таращит глаза-кристаллы с изумительного лакового клатча Chanel. Круизная коллекция бренда — это путешествие Карла Лагерфельда в Древнюю Грецию. Круглая форма сумки
напоминает об античных монетах, на одной стороне которых была изображена богиня Афина, на другой — сова, ее атрибут, символ мудрости и тайных знаний. Черный лак намекает на мистическую лунную природу совы, а золото отвечает за блеск рацио. И это еще не вся тайнопись! Поместившаяся в круговую композицию оливка почиталась афинянами как знак бессмертия и победы. И это победа, Карл! (Chanel)
Финалист конкурса «Новые имена в дизайне — 2017» Илья Бостон показал летнюю коллекцию «Эра советов». Огромные серьги с гербом СССР, милитари-жакеты и форменные пилотки с пионерской серьезностью в лукбуке примеряет модель Саша Паника. (Dress Up Hero)
На лакированных клатчах Uterque распустились цветы-кристаллы, которым не страшны ни злые морозы, ни лед витрин голубых. (ТРЦ «Галерея»)
В Michael Michael Kors привезли идеальные луки к новогоднему марафону: строгие смокинги с лацканами в кристаллах, футуристичные комбинезоны, брюки в стразах и блестящие, как дискобол, клатчи. (ТРЦ «Галерея»)
Мы вангуем снежную зиму, чтобы носить ослепительно-белые ботильоны. Самые крутые — у финского дизайнера Туомаса Мерикоски, придумавшего марку Aalto. Он знает все и про холода, и про архитектурную колодку. (Very Concept Store)
В мудборде коллекции Philosophy di Lorenzo Serafini уживаются королева Виктория и Лиз Тейлор в фильме «Кошка на раскаленной крыше». Блузы с воротником-стойкой, взбитые, как сливки, идут в комплекте с плиссированными юбками и будто кружевными шерстяными чулками. (Bosco Family)
В референсы круизной коллекции Dior дизайнер дома Мария Грация Кьюри включила работы художницы Джорджии О'Киф: черепа, кости и цветы, а также рисунки карт Таро, придуманные хилером, писателем и астрологом Вики Нобл. Что между ними общего, кроме того, что обе заслуживают статуса спиритуальных гуру? Конечно же, феминизм, идеи которого марка пропагандирует уже второй сезон. Ведь что есть женщина, как не носитель сакрального знания? Теперь его можно носить в прямом смысле слова — как вариацию культовой сумки Lady Dior. (Dior)
Дизайнеры Weill уже рассыпали конфетти по джемперу с расклешенными рукавами и воланами. Охлаждаем шампанское! (Weill)
ESCADA дразнит ослепительно-желтым цветом в новой resort-коллекции и намекает: еще немного, и трудящиеся будут свободны, как фасон этого платья. (ESCADA)
Новая линия Tommy Jeans — это оверсайзовые куртки, худи, стеганые бомберы и идеально сидящие джинсы. Американская классика! (ТРЦ «Галерея»)
Мы нашли самую прихотливую кошку на свете — мини-сумку Jungle от Furla. Мало того что ее нужно носить на руках, так еще и кормить банкнотами, визитками и тюбиками помад. (ТРЦ «Галерея»)
В новой фотосессии Intimissimi посланница бренда Ирина Шейк позирует не в откровенных кружевных комплектах, а в нюдовых боди. И правда, какой смысл украшать красоту? (ТРЦ «Галерея»)
Чистая математика — в сапогах Geox заключена магическая формула сезона: бархат плюс блеск плюс высота. Дизайнер Эрнесто Эспозито, автор первой коллаборации бренда, объясняет, что подсмотрел элементы на снимках свингующего Лондона 1970-х годов, но сделал колодку изящнее, спустив ботфорты с платформы, а материал — нежнее, так что они скорее напоминают сапоги-чулки. Носить такие нужно с однотонными платьями-свитерами и оверсайзовыми бланковыми сорочками. (ТК «Невский Центр»)
В Massimo Dutti учат, как обращаться с оттенками: нежно-голубые брюки-бананы стоит миксовать с блузой цвета сезона — гренадина. (ТРЦ «Галерея»)
Полупрозрачный халат из рождественской коллекции Incantо можно рискнуть надеть за пределами спальни: в комплекте с джинсами и шелковой блузой. (ТРЦ «Галерея»)
Актер традиционного театра кабуки грозно сдвинул брови на сумке (естественно, маст-хэве) из круизной коллекции Louis Vuitton. Так Николя Гескьер признался в любви японской культуре. Мы тоже в восторге! (Louis Vuitton)
Дизайнеры JM Studio Валентина Крупник и Юлия Матвиенко сочетают консервативные сорочки с платьями-пиджаками или прозрачными юбками. Как все это носить — Юлия лично демонстрирует в лукбуке марки. (JM Studio)
На подкладке парки Freedomday притаился солнечный пейзаж Альпийских гор. Проверено, греет изнутри. («Кенгуру»)
Модель Savannah от Calvin Klein Jeans — вещь с секретом. На самом деле сумок две! Вместительный тоут без застежек прячет вещи от посторонних рук благодаря внутреннему съемному кисету на молнии. В него удобно сложить важные документы и мелкие предметы, которые вечно теряются на дне. (Calvin Klein Jeans)
Текст: Алина Малютина, Ксения Гощицкая
Фото: Архивы пресс-служб
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