Серьги с гербом СССР, брелоки-роботы и другие вещи, без которых не обойтись в новом году

Ночная птица не случайно таращит глаза-кристаллы с изумительного лакового клатча Chanel. Круизная коллекция бренда — это путешествие Карла Лагерфельда в Древнюю Грецию. Круглая форма сумки

напоминает об античных монетах, на одной стороне которых была изображена богиня Афина, на другой — сова, ее атрибут, символ мудрости и тайных знаний. Черный лак намекает на мистическую лунную природу совы, а золото отвечает за блеск рацио. И это еще не вся тайнопись! Поместившаяся в круговую композицию оливка почиталась афинянами как знак бессмертия и победы. И это победа, Карл! (Chanel)