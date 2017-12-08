Каллиграф из Петербурга Покрас Лампас выпустил коллекцию футболок с портретом Маяковского

каллиграф

«Маяковский мне близок концептуально — будучи футуристом, он считал, что лингвистические эксперименты являются будущим поэзии с закостенелой и консервативной классикой. Его работа с рифмой, строением, ритмом строк, игнорированием многих правил и созданием собственных действительно вдохновляют — поэтому я его часто цитирую.

Одна из любимых цитат —

"Я знаю силу слов,

Я знаю слов набат".

Грубая, резкая, звонкая. Отличная разминка для каллиграфии».