Каллиграф из Петербурга Покрас Лампас выпустил коллекцию футболок с портретом Маяковского
Художник и номинант нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга-2016» Покрас Лампас выпустил первую авторскую коллекцию футболок. В нее вошло 150 мужских и женских моделей с принтом «КYЛЬТУРĀ / М A Я К Ø В С К И Й _1», вдохновленным столетием Октябрьской революции и творчеством Владимира Маяковского. Каждый релиз запечатан в упаковку из тарпаулина — материала, который часто использовали художники XX века, когда им не хватало денег на обычные холсты. На нем, например, писал свои первые работы американский граффитчик Жан-Мишель Баския. Упаковки от Покраса расписаны вручную и имеют его личную подпись.
Покрас Лампас
каллиграф
«Маяковский мне близок концептуально — будучи футуристом, он считал, что лингвистические эксперименты являются будущим поэзии с закостенелой и консервативной классикой. Его работа с рифмой, строением, ритмом строк, игнорированием многих правил и созданием собственных действительно вдохновляют — поэтому я его часто цитирую.
Одна из любимых цитат —
"Я знаю силу слов,
Я знаю слов набат".
Грубая, резкая, звонкая. Отличная разминка для каллиграфии».
На футболках, которые с 9 декабря можно будет купить в социальных сетях одноименного бренда Покраса (по цене в 6000 рублей), также есть деревянные бирки. Как признается автор, это каллиграфический инструмент, которым он писал в первые годы работы, не имея других доступных материалов для себя и своих учеников.
Фото: Илья Ровный
Видео: Иван Новиков
Модели: Диана Джамбулова, Гербелев Сергей
Пространство: Порт Севкабель
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