Стал известен самый модный цвет следующего года

Цвет этого сезона — красный гренадин, цвет следующего — грушевый, а самый модный оттенок 2018 года (вещи которого уже нужно начинать закупать) — ультрафиолетовый. Об этом сообщил институт колористики Pantone, проводящий исследования на основе социальных и культурных изменений в обществе, а также тенденций в различных видах искусства и, в частности, в моде.

«Мы живет в то время, когда людям особенно нужны изобретения и игра воображения. От исследования новых технологий и просторов галактики до художественной выразительности и духовных размышлений — интуитивный "ultra violet" освещает путь для того, что должно случиться», — объясняет выбор глава Pantone Леатрис Эйсман.