Стал известен самый модный цвет следующего года
Цвет этого сезона — красный гренадин, цвет следующего — грушевый, а самый модный оттенок 2018 года (вещи которого уже нужно начинать закупать) — ультрафиолетовый. Об этом сообщил институт колористики Pantone, проводящий исследования на основе социальных и культурных изменений в обществе, а также тенденций в различных видах искусства и, в частности, в моде.
«Мы живет в то время, когда людям особенно нужны изобретения и игра воображения. От исследования новых технологий и просторов галактики до художественной выразительности и духовных размышлений — интуитивный "ultra violet" освещает путь для того, что должно случиться», — объясняет выбор глава Pantone Леатрис Эйсман.
Напомним, в этом году Pantone придумал цвет в честь Принса и его композиции «Purple Rain», который очень приближен к ультрафиолетовому. В 2017 году институт называл оттенком года «greenery» — салатовый.
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