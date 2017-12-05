Фэшн-карта Невского проспекта: почему бутики вновь заселяют главную улицу города?

Эксперты убеждены, что Невский проспект, как самое главное в городском стрит-ритейле место, не мог оставаться в том виде, к которому его привел кризис — речь идет об обилии точек общепита и магазинов экономкласса. Абсолютно нормально и правильно, что ритейлеры класса средний+ и люкс стали вновь проявлять интерес к Невскому проспекту, так как позволить себе высокие арендные ставки (от 7500 до 13 000 рублей за 1 кв.м в месяц) экономсегмент не может.

«Думаю, в ближайший год-полтора мы увидим замещение нынешних ритейлеров на более дорогие бренды, возвращение Невского проспекта в подобающий вид», — уверена управляющий директор департамента управлениями активами и инвестициями NAI Becar Ольга Шарыгина.

Представители другого брокера, JLL, менее оптимистичны в своих оценках. «Интерес фэшн-ритейлеров к Невскому проспекту сегодня есть, и мы работаем над несколькими запросами операторов одежды и обуви, однако речь идет о точечных заявках от брендов, ориентированных на высокий трафик и туристический поток, в том числе гостей чемпионата мира по футболу, а не общей тенденции к смене структуры арендаторов проспекта»,— констатирует руководитель направления стрит-ритейла JLL в Петербурге Юлия Корчемная. По ее оценке, основной спрос на Невский проспект по-прежнему формируют операторы общепита, тогда как фэшн-сегмент в целом сегодня предпочитает размещаться в торговых центрах с целевым трафиком.