Фэшн-карта Невского проспекта: почему бутики вновь заселяют главную улицу города?
В 2015 году бутики с одеждой и обувью на Невском проспекте заменили недорогие кафе и магазины эконом-класса. Теперь же фэшн-ритейлеры возвращаются на главную улицу города и вновь захватывают покупательский интерес. Журналисты «Делового Петербурга» разобрались, как шаверма стала важнее платьев, в чем историческая справедливость, и где мировым и локальным маркам выгоднее продавать свои вещи.
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Новый бутик Christian Dior на Невском проспекте, 113
Еще несколько лет назад на Невском проспекте стремились открыть свои флагманские магазины чуть ли не все зарубежные марки одежды и обуви. Однако со временем расстановка сил изменилась, многие ретейлеры предпочли Невскому проспекту открытие магазина в торговых комплексах. С ноября 2014 года из-за снижения покупательского спроса и сокращения оборотов ретейлеров «лицо» Невского проспекта кардинально поменялось: доля фэшн-операторов сокращалась в пользу кафе, ресторанов, баров, недорогих магазинов.
Тогда с Невского ушло немало ритейлеров одежды и обуви — Ecco, «Меховой рай», «Твое», а бренд «Зенит-Арена» отказался от магазина на углу с Малой Садовой улицей. Не стали держать магазины на Невском и продавцы украшений: закрыли точки «Адамас» и Pandora.
Вместо магазина Escada открылся ресторан «Две палочки», вместо DKNY — гастро-место Le Pain Quotidien, вместо Camaieu — стритфуд Pitas. На пару с общепитом и магазинами сувениров на Невский проспект стали активно выходить продуктовые продавцы. Так, на Невском проспекте, 72, открылся мини-формат «Азбуки вкуса» АВ Daily и фирменный магазин «Аленка». Кризис привел к тому, что на Невском стали появляться довольно неожиданные арендаторы, например, магазин сети фиксированных цен «Все по 38 рублей» и вейп-бар Vaperoom.
Однако сейчас ситуация, похоже, стала меняться. «Сегодня мы наблюдаем обратную тенденцию. Рынок стрит-ритейла стабилизируется, в самых востребованных локациях на ликвидные помещения уже формируется лист ожидания из трех-четырех арендаторов», — обращают внимание брокеры из Knight Frank St Petersburg.
Как полагает руководитель проектов торговой недвижимости Knight Frank St Petersburg Анна Лапченко, интерес к развитию в Петербурге показывают многие представители международных марок одежды, обуви и аксессуаров. В первую очередь оживление заметно в премиальном сегменте, но марки более демократичной одежды также находятся в поиске помещений стрит-ритейла на основных торговых магистралях города.
Эксперты убеждены, что Невский проспект, как самое главное в городском стрит-ритейле место, не мог оставаться в том виде, к которому его привел кризис — речь идет об обилии точек общепита и магазинов экономкласса. Абсолютно нормально и правильно, что ритейлеры класса средний+ и люкс стали вновь проявлять интерес к Невскому проспекту, так как позволить себе высокие арендные ставки (от 7500 до 13 000 рублей за 1 кв.м в месяц) экономсегмент не может.
«Думаю, в ближайший год-полтора мы увидим замещение нынешних ритейлеров на более дорогие бренды, возвращение Невского проспекта в подобающий вид», — уверена управляющий директор департамента управлениями активами и инвестициями NAI Becar Ольга Шарыгина.
Представители другого брокера, JLL, менее оптимистичны в своих оценках. «Интерес фэшн-ритейлеров к Невскому проспекту сегодня есть, и мы работаем над несколькими запросами операторов одежды и обуви, однако речь идет о точечных заявках от брендов, ориентированных на высокий трафик и туристический поток, в том числе гостей чемпионата мира по футболу, а не общей тенденции к смене структуры арендаторов проспекта»,— констатирует руководитель направления стрит-ритейла JLL в Петербурге Юлия Корчемная. По ее оценке, основной спрос на Невский проспект по-прежнему формируют операторы общепита, тогда как фэшн-сегмент в целом сегодня предпочитает размещаться в торговых центрах с целевым трафиком.
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Бутик Louis Vuitton на Невском проспекте
Пока примеров открытия с 2015 по 2017 год магазинов фэшн-сетей на Невском проспекте немного. Совладелец фармацевтического завода «Активный компонент» Александр Семенов и его супруга Инна Семенова в прошлом году открыли на Невском свой магазин SWANK, Louis Vuitton переехал туда с Большой Конюшенной, Christian Dior расширил на Невском проспекте, 113 свою прежнюю площадь, а продавец эстонского бренда одежды Veta запустил бутик в доме 72. Скоро на Невском проспекте, 29 также откроется флагманский магазин марок New Balance и Timberland.
«Очень торговая улица, перспективная и интересная, мы открылись 2 года назад на Невском проспекте, 128, и, несмотря на близость к "Галерее", не пожалели, отлично торгуем там, — признают в сети магазинов Sela. — Мы думаем, что к этой улице всегда был интерес, просто меньше было запросов, потому что уменьшились инвестиции. Сейчас рынок оживает, и Невский будет очень перспективной площадкой».
Текст: Наталья Модель
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