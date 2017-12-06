Эрмитаж строит Музей моды — рассказываем, что от него ждать
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Государственный Эрмитаж открывает Музей моды в здании на Старой Деревне. О нем, а также о хранении костюмов нам рассказал заведующий Отделом истории русской культуры музея Вячеслав Федоров.
С 9 декабря в РХЦ «Старая Деревня» начнутся экскурсии по открытому хранению костюма из фондов вашего отдела. Что оно собой представляет?
В РХЦ совмещены функции хранения и экспонирования: уже несколько лет работают экскурсионные маршруты по фондохранилищам западноевропейской и русской живописи, икон и скульптуры, мебели и карет. Сейчас наша коллекция костюма поэтапно переезжает из Зимнего дворца в здание фондохранилища в Старой Деревне — в просторные помещения с оптимальными микроклиматом и влажностью, температурой и освещением. В центре нового хранилища устроен застекленный проход, по обеим сторонам которого на подиумах выставлены экспонаты. Разумеется, показать все не получится, ведь эрмитажное собрание костюма — это тысячи единиц хранения, причем не только платья или мундиры, но также головные уборы, обувь, саквояжи, сундуки, зонтики, перчатки и многое другое. Это экспозиция без этикетажа, и посмотреть ее можно только в составе экскурсионных групп. Примерно раз в год экспонаты будут меняться: если самая первая наша выставка ретроспективна, включает и придворный, и народный, и церковный костюм, то затем мы будем устраивать тематические выставки, постепенно знакомя публику с той великолепной коллекцией, о которой до недавнего времени почти никто не догадывался.
Почему так получилось?
В прежнем тесном хранилище просто не было места для того, чтобы проводить экскурсии даже для специалистов из профильных вузов. Мы сотрудничали с очень ограниченным количеством дизайнеров, делали исключения для небольшого количества студентов, театральных художников и художников по костюмам «Ленфильма», которые интересовались покроем исторических костюмов. И поскольку в последние годы мы ощущаем волну интереса к истории дизайна и моды, вслед за созданием экскурсионного маршрута по открытому хранению мы хотели бы пойти дальше.
Этим объясняется идея о создании в будущем в РХЦ эрмитажного музея моды?
Нам хочется, чтобы тема костюма прозвучала, а значит, нужно обеспечить максимальную доступность нашей коллекции для тех, кто ею интересуется. Поэтому когда зашла речь о строительстве 3-й очереди РХЦ в Старой Деревне, здания по проекту архитектора Рема Колхаса, мы выразили желание предусмотреть там большие и хорошо оборудованные помещения для нашей коллекции — и хранительские, и экспозиционные. Там запланированы также конференц-залы и залы для показов моды: это будет новым словом в музейной жизни.
О сроках строительства можно говорить?
Пока нет, этот сложный вопрос включает в себя много составляющих, как любая стройка, и в том числе вопрос финансирования.
А о том, как будет выглядеть экспозиция музея моды, рассказывать пока рано?
Если сопоставить коллекции живописи, графики, рисунков, которые у нас есть, с костюмами, можно выстраивать потрясающий изобразительный ряд. Необходима и мультимедийная составляющая: увеличенные фотоизображения и видео на плазменных экранах, включая отрывки из художественных фильмов, создание которых консультировали наши сотрудники. Но все же если убрать пафос, речь идет о расширении хранилища фонда костюма Отдела истории русской культуры Эрмитажа. Первостепенно для нас — создать идеальные условия для хранения костюма, а уж будет ли все это называться музеем или академией моды — это уже дело второстепенное.
Однако вы считаете очень важным довести дело до конца. Почему?
Костюм ближе обычному человеку, чем картина или гравюра, — просто потому, что все мы что-то носим. Люди сразу «примеряют» их на себя. То, в чем сегодня ходят самые очаровательные женщины,— это же безобразие. Костюмы формируют вкус, и мы хотим вернуть людям этот хороший вкус примерами из истории моды.
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Экспонаты с выставки «Эрмитажная энциклопедия текстиля» — подвенечное платье императрицы Александры Федоровны, перешитое в церковное облачение (справа)
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Экспонат с выставки «Эрмитажная энциклопедия текстиля» — платье конца XVIII века
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Экспонаты с выставки «Эрмитажная энциклопедия текстиля» — парадный костюм Петра I, сшитый для коронации Екатерины I и надетый после смерти императора на Восковую персону, и Полтавский мундир Петра
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Экспонат с выставки «Эрмитажная энциклопедия текстиля»
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Экспонат с выставки «Эрмитажная энциклопедия текстиля» — мундирное платье Екатерины II
Вы собираетесь ограничиться уже имеющимся эрмитажным собранием или будете его пополнять?
Мы хотим создать энциклопедию мировой моды. Эрмитаж в принципе энциклопедический музей — у нас есть все. Так, в нашем отделе археологии хранятся туфельки двухтысячелетней давности. Но у нас сохраняются большие лакуны в области костюма, которые мы со временем хотим восполнить. Да, мы располагаем великолепным фондом народного костюма, но в нем представлены не все губернии. В нашем собрании имеется уникальный гардероб Петра I, но это все же коллекция одежды одного человека и только первой четверти XVIII века. А дальше — провал. Это касается отчасти и XIX века, а уж XX век выпал практически полностью — было не до того. В течение нескольких десятилетий даже музейщики не ценили вещи эпохи модерна: Эрмитажу предлагалось купить изделия Фаберже, лежавшие в антикварных магазинах, но они тогда считались примером дурновкусия. Нашему старейшему хранителю Тамаре Тимофеевне Коршуновой в 1970-е пришлось выдержать целую битву, чтобы приобрести для музея потрясающую коллекцию платьев начала ХХ века актрисы Веры Карахан: «Кому нужна эта пошлятина?» — говорили ей. Кстати, нам сейчас приходится доказывать, что имеет ценность простое двубортное мужское суконное пальто, сшитое в 1950-е годы в Ленинградском доме моделей одежды. Нас интересует все то, что может отразить эпоху: в дни моего детства, например, женщины щеголяли в панбархате — и где он сейчас?
Как вы планируете заполнять эти лакуны?
Мы рады будем принять вещи в дар, надеемся на помощь коллег-музейщиков и дизайнеров, мы способны что-то купить, хотя далеко не все. Существуют великолепные и чрезвычайно дорогостоящие собрания костюма за границей, в приобретении которых мы рассчитываем на поддержку меценатов: ведь русский костюм XVIII–XIX веков — это европейский, прежде всего французский костюм. Даже в начале XX века императрицы Мария Федоровна и Александра Федоровна заказывали платья в Париже и у кутюрье Чарльза Ворта. А то, что шилось здесь, — шилось по западным лекалам. Из того, что шилось в России в 1920-е годы в стиле русского авангарда, практически ничего не уцелело — но можно воссоздать костюмы по эскизам, и этим занимается наш научный сотрудник Марина Алексеевна Блюмин. Живущая в Германии бывшая манекенщица ЛДМО Евгения Хартлебен-Куракина совершила подвижнический труд, издав книгу фотографий своих и своих коллег в одежде ленинградских модельеров 1960–1970-х и подарила нам часть этих фотографий. Фотоматериалы и эскизы нас тоже интересуют — это иллюстрация того, что советская мода была вполне конкурентоспособна.
Текст: Виталий Котов
Фотографии предоставлены пресс-службой Государственного Эрмитажа. Фотографы: В.Теребенин, Л.Хейфец, А.Пахомов, С.Суетова, А.Лаврентьев, В.Дрелевский, Е.Синявер
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