Эрмитаж строит Музей моды — рассказываем, что от него ждать

Почему так получилось?

В прежнем тесном хранилище просто не было места для того, чтобы проводить экскурсии даже для специалистов из профильных вузов. Мы сотрудничали с очень ограниченным количеством дизайнеров, делали исключения для небольшого количества студентов, театральных художников и художников по костюмам «Ленфильма», которые интересовались покроем исторических костюмов. И поскольку в последние годы мы ощущаем волну интереса к истории дизайна и моды, вслед за созданием экскурсионного маршрута по открытому хранению мы хотели бы пойти дальше.

Этим объясняется идея о создании в будущем в РХЦ эрмитажного музея моды?

Нам хочется, чтобы тема костюма прозвучала, а значит, нужно обеспечить максимальную доступность нашей коллекции для тех, кто ею интересуется. Поэтому когда зашла речь о строительстве 3-й очереди РХЦ в Старой Деревне, здания по проекту архитектора Рема Колхаса, мы выразили желание предусмотреть там большие и хорошо оборудованные помещения для нашей коллекции — и хранительские, и экспозиционные. Там запланированы также конференц-залы и залы для показов моды: это будет новым словом в музейной жизни.

О сроках строительства можно говорить?

Пока нет, этот сложный вопрос включает в себя много составляющих, как любая стройка, и в том числе вопрос финансирования.