В Петербурге откроется корнер винтажных вещей со всего мира
Дизайнер бренда Reka Рената Шульга привозит из путешествий не фотографии в инстаграме, а вещи с блошиных рынков Хошимина, Барселоны, Хельсинки, острова Бали, Гонконга и Бангкока. Елочные игрушки, пудреницы, кошельки, кисеты, стеклянная посуда, очки и бижутерия будут продаваться в пространстве Fligel на улице Восстания, 24 и станут отличным подарком (себе или друзьям) к грядущему Новому году.
Рената Шульга
дизайнер
«В этом году я обнаружила серьезную проблему для любого любителя винтажа — у меня аллергия на пыль. Поэтому я не могу больше устраивать у себя дома музей и распродаю антикварные коллекции. Это все то, что мне дорого, и хранит частицу тех мест, в которых я побывала».
Кроме ретро-вещей в корнере можно будет купить кимоно от бренда Reka и мишек Black Bears Bali, которые Рената делала в Индонезии. Брутальные игрушки сделаны в черном цвете и имеют надписи «I Love Mom», «Rock and Roll» и «Saint Petersburg». Продажа коллекций начнется в эти выходные и продлится до Нового года.
Где: магазин Kraft Flowers в пространстве Fligel, улица Восстания, 24
Когда: 2 декабря - 31 декабря
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.