В Петербурге откроется корнер винтажных вещей со всего мира

дизайнер

«В этом году я обнаружила серьезную проблему для любого любителя винтажа — у меня аллергия на пыль. Поэтому я не могу больше устраивать у себя дома музей и распродаю антикварные коллекции. Это все то, что мне дорого, и хранит частицу тех мест, в которых я побывала».