Как выглядит новая форма олимпийской сборной России?
В Москве представили новую форму олимпийской сборной России. И хотя пока неизвестно, будет ли страна участвовать в играх 2018 года в Пхёнчхане, одежда спортсменов находится в полной боеготовности. Дизайнер бренда Zasport Анастасия Задорина, ранее показавшая форму для юношеской сборной, сделала костюмы с триколором, теплые куртки с двуглавым орлом, шарфы с геометричными принтами, свитеры с олимпийскими кольцами и ярко-красные купальники — всего 72 предмета экипировки.
Новую форму уже назвали лучшей за последние шесть лет. В отличие от предыдущих вариантов, тяготевших к осовремененной стилистике и обилию хохломских узоров, эта более консервативна и универсальна — если Международный олимпийский комитет решит не допускать Россию до Олимпийских игр, мы будем носить патриотичные худи и мешковатые брюки с трехцветными лампасами всю наступающую зиму.
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