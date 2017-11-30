Как выглядит новая форма олимпийской сборной России?

Новую форму уже назвали лучшей за последние шесть лет. В отличие от предыдущих вариантов, тяготевших к осовремененной стилистике и обилию хохломских узоров, эта более консервативна и универсальна — если Международный олимпийский комитет решит не допускать Россию до Олимпийских игр, мы будем носить патриотичные худи и мешковатые брюки с трехцветными лампасами всю наступающую зиму.