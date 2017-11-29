Лена Шейдлина выпустила серию футболок

«Я рада возможности помочь благотворительным фондам, — рассказывает Лена. — Когда я придумывала дизайн для футболки, мне хотелось сделать его крайне символичным, и он представляет из себя две руки, переплетенные пальцы которых создают форму сердца. Скоро наступит декабрь — счастливый и праздничный месяц, и каждый может протянуть руку и помочь тем, кому больше всего не хватает новогоднего чуда».