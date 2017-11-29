Лена Шейдлина выпустила серию футболок
Кумир миллениалов и принцесса сюрреалистичных луков Лена Шейдлина выпустила серию футболок с принтом-сердцем, сложенным из рук. Арт-объекты от художницы помогут Детскому хоспису «Дом с маяком», Фонду Константина Хабенского, Фонду помощи взрослым «Живой» и порталу «Благо.ру», который занимается сбором средств неизлечимо больным детям. Чтобы поучаствовать в благотворительной акции и заполучить вещь из лимитированной коллекции, нужно подписаться на ежемесячные пожертвования через PayPal на сумму 300 рублей и больше в пользу одной из участвующих организаций.
«Я рада возможности помочь благотворительным фондам, — рассказывает Лена. — Когда я придумывала дизайн для футболки, мне хотелось сделать его крайне символичным, и он представляет из себя две руки, переплетенные пальцы которых создают форму сердца. Скоро наступит декабрь — счастливый и праздничный месяц, и каждый может протянуть руку и помочь тем, кому больше всего не хватает новогоднего чуда».
Акция продлится до 5 декабря. Подробности можно узнать здесь.
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