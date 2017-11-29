Как классно выглядеть даже зимой: 10 простых, но эффектных приемов стайлинга

Верхняя одежда + балаклава

Если шарф-шлейф кажется неудобным, спрятать лицо и шею от ветра можно с помощью балаклавы. Она давно потеряла криминальные и спортивные коннотации и легко мешается с кутюрными платьями, брюками из благородных тканей (бархата или жаккарда) и джинсовыми куртками. А еще балаклаву можно скрутить в теплую шапочку или хомут так, что мама-надсмотрщик перестанет звонить и спрашивать, насколько тепло вы одеты.