Как классно выглядеть даже зимой: 10 простых, но эффектных приемов стайлинга
Зима близко. А точнее уже вот-вот. Рассказываем, какие вещи срочно нужно докупить к пальто, свитерам, дутым курткам и шубам как у Боярыни Морозовой, чтобы оставаться на стиле даже в минус 30.
Верхняя одежда + длинный шарф
Роль утеплителя в этом сезоне играют шарфы — красочные, полосатые, клетчатые, с политическими лозунгами, названиями брендов или лицом Анны Болейн. И обязательно длинные, чтобы укутаться с головой, пустить по ветру или вальяжно повесить на руку вместо аксессуара. Примеры берем с показов Y/Project, Burberry и Céline, чьи шарфы напоминают полноценные домашние пледы.
Верхняя одежда + балаклава
Если шарф-шлейф кажется неудобным, спрятать лицо и шею от ветра можно с помощью балаклавы. Она давно потеряла криминальные и спортивные коннотации и легко мешается с кутюрными платьями, брюками из благородных тканей (бархата или жаккарда) и джинсовыми куртками. А еще балаклаву можно скрутить в теплую шапочку или хомут так, что мама-надсмотрщик перестанет звонить и спрашивать, насколько тепло вы одеты.
Пальто + ретро-шляпы
В пару к винтажным пальто и шерстяным платьям в духе 50-х подойдут ретро-шляпы, которые можно взять из бабушкиного комода или из папиных военных запасов. «Кандибоберы», береты, котелки, фуражки и ковбойские стетсоны появились на показах едва ли не всех ведущих брендов одежды — от Chanel до Alexandre Vauthier.
Дубленки + повязки на голову
Тем, кто с детства ненавидит шапки и шляпы (мы помним, как они колются и оставляют следы на лбу!) дизайнеры рекомендуют носить повязки. Речь не о модных в нулевые ободках-ушках или связанных крючком бандажах, а о действительно красивых лентах с камнями, жемчугом и стейтмент-принтами. Надеваем с футуристичной дубленкой и не снимаем при входе в помещение.
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Raf Simons
Пальто + изолента
В конце лета мы рекомендовали купить пояс-скотч от Raf Simons, которым дизайнер обернул костюмы, пальто, жакеты и удлиненные пиджаки. Мы все еще считаем изоленту самым эффектным (и демократичным) средством стайлинга, поэтому выкинули кожаные ремни и запаслись стройматериалами с надписью «Акция» на всю грядущую зиму.
Пальто + сумка на цепочке
Для другого своего детища — Calvin Klein — Раф сделал сумки на цепочке, чтобы держать все самое необходимое у сердца и не морозить руки при носке аксессуара. Позже идею скопировал молодой грузинский бренд Match & Match, повесивший миниатюрный, почти детский, клатч на бархатную веревку рядом с лозунгом «Don’t Stop Girl Power» («Силу девчонок не остановить»).
Верхняя одежда + сумки-баулы
Дауншифтерам, предпочитающим выходить из дома с вещами на любой случай жизни (ноутбуком, термосом, сменной обувью или палаткой) дизайнеры советуют покупать баулы, причем чем больше и «ugly» они будут, тем лучше. Это самый недорогой способ выглядеть хорошо — такая сумка наверняка найдется в запасе у челнока, соседки и всех, кто путешествовал в плацкарте в 90-х.
Верхняя одежда + митенки
Носить любимую сумку с ручками в холод помогут митенки — «безпальчиковые» перчатки как у воров из фильма «Один дома» и байкров из клуба «Ангелы Ада». Чтобы лук в них не выглядел слишком олдскульным, митенки нужно носить с консервативными пиджаками, бланковыми сорочками и архитектурными куртками, как на показах Trussadi, Discovered и Tommy Hilfiger.
Верхняя одежда + белые колготки
Восполнить дефицит белого цвета, который из-за петербургской снегогрязи невозможно носить, помогут белые колготки, легализованные на Неделе Высокой моды. Элемент школьной одежды и униформы женщины-клерка теперь вписан в total-white образы с сарафанами, твидовыми костюмами и лакированными сапогами.
Джинсы + ботфорты
Популярность ботфортов, возросшая с возвращением ультрасексуальности и фэшн-драматизма, позволила носить их не только с платьями и велосипедками, но и с джинсами, заправляя внутрь сапог. Микс, который раньше считался моветоном и визуально укорачивал ноги, с этого сезона в ходу у главных фэшионист планеты — Миранды Керр, Рианны, Джиджи Хадид, Виктории Бэкхем и Карин Ройтфельд.
Фото: vogue.com, архивы пресс-служб
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