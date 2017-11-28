Въетнамки, вязаные шапочки и твердые сумки-футляры — M_U_R выпустил новую (красную!) коллекцию

Спустя три месяца после выхода капсульной коллекции в голубых оттенках (с платьями-халатами и деревянными сумками от Александра Каныгина) бренд из Петербурга M_U_R показал новую — в цвете красного гренадина. Вещи от дизайнера Ани Дружининой — хлопковые брюки с завышенной талией, декольтированный жакет, вязаную сумку на веревке-ниточке и совсем прозрачное платье с «крыльями» — хочется носить не только из-за ультрамодной гаммы, но и из-за продуманного дизайна, сочетаемого с любой другой зимней или летней одеждой. А еще Аня легализует красные въетнамки и показывает, что их можно носить даже со связанными бабушкой носками.