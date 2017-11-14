В Петербурге придумали 3D-систему для бесконтактной примерки обуви

Российские IT-разработчики из Петербурга изобрели самую точную систему бесконтактной примерки обуви Imigize, которая облегчит онлайн-заказ кроссовок и туфель. Любой пользователь смартфона с помощью специального приложения может получить 3D модель своей стопы в формате цифрового кода и использовать его при выборе обуви в магазинах-партнерах проекта. В отличии от других систем измерения, Imigize учитывает не только длину и ширину стопы, но и такие строго индивидуальные параметры как подъём стопы и ширина пальцев. Сервис совмещает 3D модель ног покупателя и 3D модели внутреннего объема всей обуви магазина с точностью до 1 мм и находит наиболее подходящие товары.