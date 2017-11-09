UNIQLO обменяет вашу старую футболку на новую — с теплосберегающей функцией

UNIQLO предлагает бесплатно получить вещи с технологией HEATTECH, которая защищает от холода, трансформируя влагу тела в тепло. Для этого в магазин бренда нужно принести обычную футболку в хорошем состоянии (без дырок и грязи), сдать ее в специальный бокс и заполнить анкету. При этом выбор артикула, цвета и размера инновационной футболки возможен участником акции только при наличии желаемого товара в магазине.