UNIQLO обменяет вашу старую футболку на новую — с теплосберегающей функцией
UNIQLO предлагает бесплатно получить вещи с технологией HEATTECH, которая защищает от холода, трансформируя влагу тела в тепло. Для этого в магазин бренда нужно принести обычную футболку в хорошем состоянии (без дырок и грязи), сдать ее в специальный бокс и заполнить анкету. При этом выбор артикула, цвета и размера инновационной футболки возможен участником акции только при наличии желаемого товара в магазине.
Одежда, собранная во время акции, примет участие в благотворительной программе UNIQLO Recycle, в рамках которой она отправится нуждающимся — малоимущим семьям и тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Акция пройдёт 11 ноября во всех магазинах UNIQLO в Петербурге.
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