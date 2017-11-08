Продавщица, пекарь и много плюшек — магазин российских дизайнеров «Секция» выпустил первый лукбук

Магазин российских брендов «Секция», который открылся в ГУМе этой осенью, выпустил самый ироничный и «просоветский» лукбук сезона. Снимали его не в поп-ап сторе, расположенном напротив бутика Louis Vuitton, а в кулуарах торгового комплекса, который еще сохранил антураж 90-х. В кадре Олеси Асановой — реальные сотрудники ГУМа: продавщицы детского отдела и главный пекарь продуктового, одетые в вещи Artem Shumov, ZDDZ и Artem Krivda. Нестандартные модели позируют с плюшками, строительными лестницами и коллегами по цеху, которые непринужденно пекут булки во время фэшн-сессии.