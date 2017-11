Продавщица, пекарь и много плюшек — магазин российских дизайнеров «Секция» выпустил первый лукбук

Напомним, «Секция» проработает на Красной площади до середины января, а после переедет на новое место. Она стала первым проектом ГУМа, где представлены вещи преимущественно российских дизайнеров — Chapurin, Ruban, «Два мяча», Outlaw, Sorry I’m not, Masterpiece, 7ka, Laroom, Heart of Moscow и других.