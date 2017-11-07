Революция красного в истории и моде: от косоворотки Николая II до шаровар Дмитрия Пескова

Красный фолк

Красный цвет — самый русский из-за своей многонациональности. В народный костюм он пришел то ли из Византии, то ли из Китая. В нашем красном и Запад, и Восток. Неудивительно, что цвет стал символом России, которая до сих пор не может определиться. Красными в народном костюме были сарафаны, рубахи, сапоги, шаровары, головные уборы. И даже «красная шапка — вор мужик», что, вероятно, следствие истории про мудреца, который взялся обнаружить воров на рыночной площади и, появившись в праздничный день, крикнул: «Глядите, на воре шапка горит!», после чего несколько человек немедленно схватились за свои головные уборы. Видимо, пришлось краснеть.

В XVIII веке алые сарафаны и манто носила Екатерина II, называвшая себя Матерью Отечества. В XIX веке по команде Николая I багряные сарафаны надели придворные дамы. При Александре III вошли в светскую моду кумачовые русские рубахи. Император их носил и наследнику велел. Николай II на многих фотографиях и портрете Кустодиева позирует в любимой красной косоворотке.

В 1917-м царскую Русь уничтожили. Но любовь к красному цвету жила и побеждала. Красной назвали рабоче-крестьянскую армию, а ее солдат — красноармейцами. Красный победил белых генералов, а потом — черных нацистов. Позже завоевал сердца западной публики. В 1988-м Слава Зайцев показал в Париже разудалую народную красную (в смысле политическом и колористическом) коллекцию. И стал — правильно, «красным Диором». Теперь красный — самый сложный русский цвет. В нем не только Запад и Восток. В нем и царская Русь, и Советский Союз. И Россия снова не может определиться.