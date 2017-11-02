35 самых модных сумок сезона из городских магазинов

Стильные сумки можно найти не только у дорогостоящих подиумных брендов, но и у российских дизайнеров, которые обходятся без копипаста и выпускают гениальные аксессуары (мы не преувеличиваем). Например, победительница конкурса «Собака.ru» «Новые имена в дизайне-2017» Ольга Чернощекова делает готичные сумки-гробы, с тянущимися к ними руками, Arny Praht — сумки-таблетки из эко-кожи ярких цветов, а Maryand объединился с Леной Максимовой и создал серию графичных шопперов, которые можно носить сразу по несколько штук. Стоят такие модели от 3490 до 25 000 рублей и доступны всего в нескольких экземплярах.