35 самых модных сумок сезона из городских магазинов
Сумка — ключевой элемент образа, который оттягивает на себя внимание и от наспех надетых треников, и от теплых колготок с начесом. Мы нашли в городских магазинах самые стильные тоуты, рюкзаки и клатчи, которые сочетаются с чем угодно и прослужат не один сезон.
Маленькие сумки, в которые невозможно положить нужные вещи (а современной женщине нужно все), вышли из моды. На подиумах прошедших в Париже показов ходили с гигантскими шопперами (Off-White), безразмерными авоськами (MM6 Maison Margiela) и баулами как у челноков (Balenciaga). Лейбл на лицевой стороне и оттенок, легализованный институтом цвета Pantone, делает их самой модной вещью сезона, и неважно, какие коннотации (с рыночными торцговцами или бабушками из продуктового) они у вас вызывают.
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Fendi, 149 400 рублей (Fendi)
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Coach, 48 850 рублей (ДЛТ)
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Tommy Hilfiger X Gigi Hadid, 12 990 рублей (Tommy Hilfiger)
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Loewe, 72 350 рублей (ДЛТ)
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Zanellato, 28 615 рублей («Кашемир и Шелк»)
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Calvin Klein, 12 900 рублей (Calvin Klein)
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Calvin Klein 205W39NYC, 268 800 рублей (nevsky152)
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J.W.Anderson, 85 700 рублей (nevsky152)
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Lacoste, 6480 рублей (Lacoste)
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Olga Chernoschekova, 25 000 рублей (Olga Chernoschekova)
Чтобы увеличить вместительность сумки, дизайнеры делают потайные отделения (Calvin Klein 205W39NYC) и лишают тоуты верхних застежек (Feutre Par Bourie). При этом модели не выглядят очень громоздкими и легко мешаются с полупрозрачными платьями и инфантильными блузами. Инфантильность, кстати, еще один тренд сезона, отраженный в принтах (Befree), аппликациях (Fendi) и в самих формах. Молодой британский дизайнер Christopher Raeburn сделал сумку в виде диснеевской Минни-Маус, а Джонатан Андерсон из Loewe — розового слоника (никаких эвфемизмов).
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Louis Vuitton X Jeff Koons, 196 000 рублей (Louis Vuitton)
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Loewe, 122 000 рублей (ДЛТ)
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MSGM, 24 500 рублей (Au Pont Rouge)
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Christian Dior, цена по запросу (Christian Dior)
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Kenzo, 18 350 рублей (ДЛТ)
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Off-White, 32 300 рублей (Au Pont Rouge)
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Proenza Schouler, 53 000 рублей (nevsky152)
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Befree, 1999 рублей (Befree)
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Calvin Klein 205W39NYC, 126 000 рублей (nevsky152)
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MM6 Maison Margiela, 7600 рублей (Au Pont Rouge)
Стильные сумки можно найти не только у дорогостоящих подиумных брендов, но и у российских дизайнеров, которые обходятся без копипаста и выпускают гениальные аксессуары (мы не преувеличиваем). Например, победительница конкурса «Собака.ru» «Новые имена в дизайне-2017» Ольга Чернощекова делает готичные сумки-гробы, с тянущимися к ними руками, Arny Praht — сумки-таблетки из эко-кожи ярких цветов, а Maryand объединился с Леной Максимовой и создал серию графичных шопперов, которые можно носить сразу по несколько штук. Стоят такие модели от 3490 до 25 000 рублей и доступны всего в нескольких экземплярах.
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Feutre Par Bourie, 6120 рублей (Au Pont Rouge)
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Rag Bone, 51 100 рублей (Au Pont Rouge)
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Off-White, 53 900 рублей (nevsky152)
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Kenzo, 25 700 рублей (Au Pont Rouge)
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Jacquemus, 28 700 рублей (Au Pont Rouge)
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Marc Jacobs, 40 400 рублей (Au Pont Rouge)
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Befree, 1399 рублей
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Marc Jacobs, 37 850 рублей (ДЛТ)
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Ann Demeulemeester, 90 400 рублей (Babochka Gallery)
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Valentino, 164 800 рублей (Valentino)
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