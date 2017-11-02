35 самых модных сумок сезона из городских магазинов

Сумка — ключевой элемент образа, который оттягивает на себя внимание и от наспех надетых треников, и от теплых колготок с начесом. Мы нашли в городских магазинах самые стильные тоуты, рюкзаки и клатчи, которые сочетаются с чем угодно и прослужат не один сезон.

  • Balenciaga, 89 950 рублей (ДЛТ)

  • Arny Praht, 3490 рублей (Arny Praht)

  • Christopher Raeburn, 16 140 рублей (Au Pont Rouge) 

  • Gucci, 119 000 рублей (nevsky152)

  • Lena Maksimova X Maryand, 22 000 рублей (Maryand)

Маленькие сумки, в которые невозможно положить нужные вещи (а современной женщине нужно все), вышли из моды. На подиумах прошедших в Париже показов ходили с гигантскими шопперами (Off-White), безразмерными авоськами (MM6 Maison Margiela) и баулами как у челноков (Balenciaga). Лейбл на лицевой стороне и оттенок, легализованный институтом цвета Pantone, делает их самой модной вещью сезона, и неважно, какие коннотации (с рыночными торцговцами или бабушками из продуктового) они у вас вызывают. 

  • Fendi, 149 400 рублей (Fendi)

  • Coach, 48 850 рублей (ДЛТ)

  •  Tommy Hilfiger X Gigi Hadid, 12 990 рублей (Tommy Hilfiger)

  • Loewe, 72 350 рублей (ДЛТ)

  • Zanellato, 28 615 рублей («Кашемир и Шелк»)

  • Calvin Klein, 12 900 рублей (Calvin Klein) 

  • Calvin Klein 205W39NYC, 268 800 рублей (nevsky152)

  • J.W.Anderson, 85 700 рублей (nevsky152)

  • Lacoste, 6480 рублей (Lacoste)

  • Olga Chernoschekova, 25 000 рублей (Olga Chernoschekova)

Чтобы увеличить вместительность сумки, дизайнеры делают потайные отделения (Calvin Klein 205W39NYC) и лишают тоуты верхних застежек (Feutre Par Bourie). При этом модели не выглядят очень громоздкими и легко мешаются с полупрозрачными платьями и инфантильными блузами. Инфантильность, кстати, еще один тренд сезона, отраженный в принтах (Befree), аппликациях (Fendi) и в самих формах. Молодой британский дизайнер Christopher Raeburn сделал сумку в виде диснеевской Минни-Маус, а Джонатан Андерсон из Loewe — розового слоника (никаких эвфемизмов). 

  • Louis Vuitton X Jeff Koons, 196 000 рублей (Louis Vuitton) 

  • Loewe, 122 000 рублей (ДЛТ)

  • MSGM, 24 500 рублей (Au Pont Rouge)

  • Christian Dior, цена по запросу (Christian Dior)

  • Kenzo, 18 350 рублей (ДЛТ) 

  • Off-White, 32 300 рублей (Au Pont Rouge)

  • Proenza Schouler, 53 000 рублей (nevsky152)

  • Befree, 1999 рублей (Befree)

  • Calvin Klein 205W39NYC, 126 000 рублей (nevsky152)

  • MM6 Maison Margiela, 7600 рублей (Au Pont Rouge) 

Стильные сумки можно найти не только у дорогостоящих подиумных брендов, но и у российских дизайнеров, которые обходятся без копипаста и выпускают гениальные аксессуары (мы не преувеличиваем). Например, победительница конкурса «Собака.ru» «Новые имена в дизайне-2017» Ольга Чернощекова делает готичные сумки-гробы, с тянущимися к ними руками, Arny Praht — сумки-таблетки из эко-кожи ярких цветов, а Maryand объединился с Леной Максимовой и создал серию графичных шопперов, которые можно носить сразу по несколько штук. Стоят такие модели от 3490 до 25 000 рублей и доступны всего в нескольких экземплярах. 

  • Feutre Par Bourie, 6120 рублей (Au Pont Rouge)

  • Rag Bone, 51 100 рублей (Au Pont Rouge)

  • Off-White, 53 900 рублей (nevsky152)

  • Kenzo, 25 700 рублей (Au Pont Rouge)

  • Jacquemus, 28 700 рублей (Au Pont Rouge)

  • Marc Jacobs, 40 400 рублей (Au Pont Rouge)

  • Befree, 1399 рублей

  • Marc Jacobs, 37 850 рублей (ДЛТ)

  • Ann Demeulemeester, 90 400 рублей (Babochka Gallery)

  • Valentino, 164 800 рублей (Valentino)

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