Новое имя в дизайне: бренд c «ошибочным» названием 404 NOT FOUND

К числу многообещающих городских брендов добавился 404 NOT FOUND, который показал свою дебютную коллекцию на Неделе моды в Петербурге. Дизайнер, который как Мартин Маржела скрывает свою личность и предпочитает оставаться за кулисами творчества, окончила французский институт моды Mod Art International (представительство в Петербурге) и ориентируется на стилистику Helmut Lang и Saint Laurent. Отсюда — ультрасексуальные виниловые топы, минималистичные белые комплекты, полупрозрачные платья с глиттером и бархатные бомберы-кейпы.