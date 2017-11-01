Новое имя в дизайне: бренд c «ошибочным» названием 404 NOT FOUND
К числу многообещающих городских брендов добавился 404 NOT FOUND, который показал свою дебютную коллекцию на Неделе моды в Петербурге. Дизайнер, который как Мартин Маржела скрывает свою личность и предпочитает оставаться за кулисами творчества, окончила французский институт моды Mod Art International (представительство в Петербурге) и ориентируется на стилистику Helmut Lang и Saint Laurent. Отсюда — ультрасексуальные виниловые топы, минималистичные белые комплекты, полупрозрачные платья с глиттером и бархатные бомберы-кейпы.
В мудборд марки с «ошибочным» названием (ошибка, как объяснила команда, возникает при попытке повторить или скопировать первое впечатление от образа или эмоции) также легла мода Ближнего Востока, которая прошла через призму диджитал-обработки. Изображения, измененные цифровыми фильтрами, приобрели совершенный европейский вид, превратив национальные костюмы в концептуальную одежду.
Все вещи 404 NOT FOUND появятся в шоу-руме на улице Марата, который бренд откроет в конце ноября. Их цена варьируется от 7000 (за топ) до 67 000 (за пальто, отороченное мехом яка) рублей.
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