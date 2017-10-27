Шелковый пуховик на лето и обувь ручной работы в новой коллекции DOKUCHAEVA

дизайнер бренда DOKUCHAEVA

«В процессе подготовки коллекции, а на нее ушло два месяца, я пересматривала фильмы "Крадущийся тигр, затаившийся дракон", "Мемуары гейши", "Цветы войны". Не могу сказать, что образы из этих картин легли в мой мудборд, но они точно создали нужное азиатское настроение. Из показа я бы посоветовала точно забрать к себе в шкаф шелковый пуховик. Возможно, странно — весенне-летняя коллекция и пуховик, но мы же все помним, какое у нас лето, да? Он будет отличным решением для прохладной погоды — легкий, мягкий, из дышащей ткани».