Шелковый пуховик на лето и обувь ручной работы в новой коллекции DOKUCHAEVA
Финалист нашего конкурса «Новые имена в дизайне 2016» и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Анастасия Докучаева показала на Mercedes-Benz Fashion Week Russia новую весенне-летнюю коллекцию. В ней дизайнер переиграла любимые восточные мотивы, соединив их с актуальными тенденциями: в итоге получились футуристичные кимоно на молнии, тотал-луки в оттенке «красный гренадин», металлизированная юката и ассиметричные жакеты, как у истинно-японских брендов Comme des Garcons, Issey Miyake и Kenzo.
Анастасия Докучаева
дизайнер бренда DOKUCHAEVA
«В процессе подготовки коллекции, а на нее ушло два месяца, я пересматривала фильмы "Крадущийся тигр, затаившийся дракон", "Мемуары гейши", "Цветы войны". Не могу сказать, что образы из этих картин легли в мой мудборд, но они точно создали нужное азиатское настроение. Из показа я бы посоветовала точно забрать к себе в шкаф шелковый пуховик. Возможно, странно — весенне-летняя коллекция и пуховик, но мы же все помним, какое у нас лето, да? Он будет отличным решением для прохладной погоды — легкий, мягкий, из дышащей ткани».
Помимо одежды, DOKUCHAEVA теперь занимается обувью — на шоу были замечены мужские лоферы и мюли ручной работы. Как объяснила партнер бренда Елена Шевцова — она отвечает за его развитие и дальнейший выход на международный уровень — многие уже оформили на японские «тапочки» предзаказ. В будущем тандем планирует расширить линейку простой одеждой масс-маркет сегмента и запустить несколько обувных коллабораций. Все вещи можно будет зарезервировать на примерку на сайте бренда и в московском шоу-руме, который откроется в декабре.
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