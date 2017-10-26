Футболки с огоньком и платья ненависти в новой коллекции Alexandr Rogov
Еще до того, как Алессандро Микеле пришел в Gucci и ознаменовал собой «эру стилистов», в России был и действовал свой Александр — Рогов. В 2013-м фэшн-советчик всего отечественного шоу-бизнеса основал одноименный бренд и стал выпускать базовые вещи, которые можно носить и в офис, и в спорт-зал, и на ковровую дорожку в зависимости от стайлинга. Рогов использовал все, что попадалось ему в руки — драпировки, рюши, скотч — и писал на них свою фамилию, которая за многолетний опыт в индустрии превратилась в бренд.
То же самое дизайнер (или все же стилист?) сделал и в своей новой коллекции, которую показал на Mercedes-Benz Fashion Week Russia вместе с весенне-летним лукбуком. В нем — брюки с лампасами изумрудного цвета, лакированные сапоги как с показа Versace 1991-го, платья, будто отлитые из жидкого металла, тренировочные леггинсы, худи с надписью «Love», тренч с принтом «Hate», пижамные бомберы и футболки с огоньком на груди. Почти в каждом луке, помимо ботильонов-колготок и туфель с «хвостиком», есть брендированная лента, которая принимает вид пояса, чокера или повязки на голову — в зависимости от диаметра части тела.
Купить все вещи из новой коллекции Рогова пока можно будет только на его сайте. Будет ли бренд представлен в Петербурге наравне с другими марками из Москвы, еще неизвестно.
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