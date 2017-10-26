Футболки с огоньком и платья ненависти в новой коллекции Alexandr Rogov

Еще до того, как Алессандро Микеле пришел в Gucci и ознаменовал собой «эру стилистов», в России был и действовал свой Александр — Рогов. В 2013-м фэшн-советчик всего отечественного шоу-бизнеса основал одноименный бренд и стал выпускать базовые вещи, которые можно носить и в офис, и в спорт-зал, и на ковровую дорожку в зависимости от стайлинга. Рогов использовал все, что попадалось ему в руки — драпировки, рюши, скотч — и писал на них свою фамилию, которая за многолетний опыт в индустрии превратилась в бренд.