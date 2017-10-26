35 стильных и теплых свитеров из городских магазинов

Отыскать недорогой и качественный свитер, который не скатается сразу же после стирки, — целая проблема. Плюс, в масс-маркете даже за базовую вещь сегодня требуют достаточно большие деньги. К примеру, монохромный джемпер из H&M ослабит ваш банковский счет на две-три тысячи рублей, причем сама вещь не доживет не то, что до следующего года — до следующего месяца (на некоторых вещах зацепки и катышки можно найти еще при покупке). От того мы радуемся открытию обновленного UNIQLO — на двух этажах магазина общей площадью в 2000 кв.метров можно найти «умные» свитеры из смесовой или мериносовой шерсти, в которых не холодно в -20 и не жарко при резком потеплении (в Петербурге возможно все!) до +10. Стоит такая находка не дороже похожих вещей из соседних магазинов, а прослужит намного дольше (мы проверяли).