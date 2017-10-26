35 стильных и теплых свитеров из городских магазинов

Чем ниже показатель на градуснике, тем больше теплых вещей нам нужно. Мы уже подобрали осенне-зимние пальто, ботинки и куртки, осталось найти в городских магазинах свитеры, которые будут со всем сочетаться. Встречайте: три с лишним десятка альтернатив бабушкиному вязанью от 1609 до 111 500 рублей. 

 

  • MSGM, 39 850 рублей (ДЛТ) 

  • Мужской свитер Uniqlo U, 2999 рублей (UNIQLO)

  • Tommy Hilfiger, 16 990 рублей (Tommy Hilfiger) 

  • Мужской свитер Gucci, 52 700 рублей (nevsky152)

  • Stella McCartney, 45 150 рублей (ДЛТ) 

Отыскать недорогой и качественный свитер, который не скатается сразу же после стирки, — целая проблема. Плюс, в масс-маркете даже за базовую вещь сегодня требуют достаточно большие деньги. К примеру, монохромный джемпер из H&M ослабит ваш банковский счет на две-три тысячи рублей, причем сама вещь не доживет не то, что до следующего года — до следующего месяца (на некоторых вещах зацепки и катышки можно найти еще при покупке). От того мы радуемся открытию обновленного UNIQLO — на двух этажах магазина общей площадью в 2000 кв.метров можно найти «умные» свитеры из смесовой или мериносовой шерсти, в которых не холодно в -20 и не жарко при резком потеплении (в Петербурге возможно все!) до +10. Стоит такая находка не дороже похожих вещей из соседних магазинов, а прослужит намного дольше (мы проверяли).

  • Свитер из смесовой шерсти UNIQLO, 2999 рублей (UNIQLO)

  • Valentino, 68 600 рублей (nevsky152)

  • Mirstores, 8990 рублей (8-store)

  • Balenciaga, 66 350 рублей (ДЛТ)

  • Joseph, 26 280 рублей (Au Pont Rouge)

  • Tommy Hilfiger, 11 990 рублей (Tommy Hilfiger)

  • Мужской свитер Givenchy, 48 000 рублей (nevsky152)

  • Medooza, 4495 рублей (Medooza)

  • Stella McCartney, 54 500 рублей (ДЛТ)

  • Befree, 1799 рублей (Befree)

Самые красивые свитеры сезона делают, конечно же, люксовые бренды. Здесь вам и оммаж к «Твин Пиксу» (MSGM), и евросоюзный флаг (Vetements), и детские мультфильмы (Stella McCartney), и дразнящая панорама побережья для тех, кто не уехал в отпуск (No.21). Примеры стайлинга можно подсмотреть на подиумах или в нашей рубрике «Практикум»: дизайнеры предлагают мешать вязаный свитер с легкими плиссированными юбками или платьями (и снимать его на жарких вечеринках), а мы — с брюками-клеш и дутыми куртками, приспущенными на плечи. 

  • No.21, 62 750 рублей (ДЛТ)

  • Мужской свитер Loewe, 49 100 рублей (nevsky152)

  • Vetements, 111 500 рублей (ДЛТ)

  • Gosha Rubchinskiy, 12 900 рублей (Au Pont Rouge)

  • Department T, 9000 рублей (Showroom Subbota)

  • Kenzo, 20 600 рублей (Au Pont Rouge)

  • Uniqlo U, 2999 рублей (UNIQLO)

  • Befree, 1999 рублей (Befree)

  • Gucci, 90 100 рублей (nevsky152)

  • Tommy Hilfiger, 8490 рублей (Tommy Hilfiger)

Магия этого предмета гардероба заключается не только в том, что он продлевает прогулки по заснеженному и ветреному городу, но и воссоздает новогоднюю атмосферу в октябре. Вместе с модой 90-х к нам вернулись лыжные свитеры — с узорами, снежинками и оленями, которые появились не только в осенне-зимних, но и весенне-летних коллекциях. Причем неважно, похож он на культовый джемпер Boys Team (в перестройку их, как лучшую вещь из шкафа, надевали на портретные фотосъемки) или на аутфит Кевина Макалистера, свитер с геометричным принтом просто обязан появиться в списке маст-хэвов этого месяца.

  • Dsquared2, 26 900 рублей (Babochka)

  • Medooza, 4495 рублей (Medooza)

  • Dolce & Gabbana, 99 500 рублей (ДЛТ)

  • Sonia Rykiel, 69 900 рублей (Au Pont Rouge) 

  • Yani, 16 800 рублей (Showroom Subbota)

  • Acne Studios, 28 050 рублей (ДЛТ)

  • Мужской свитер Dior Homme, 46 000 рублей (nevsky152)

  • Befree, 1609 рублей (befree)

  • Acne Studios, 32 950 рублей (ДЛТ)

  • Loro Piana, 110 900 рублей (Loro Piana)

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