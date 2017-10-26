35 стильных и теплых свитеров из городских магазинов
Отыскать недорогой и качественный свитер, который не скатается сразу же после стирки, — целая проблема. Плюс, в масс-маркете даже за базовую вещь сегодня требуют достаточно большие деньги. К примеру, монохромный джемпер из H&M ослабит ваш банковский счет на две-три тысячи рублей, причем сама вещь не доживет не то, что до следующего года — до следующего месяца (на некоторых вещах зацепки и катышки можно найти еще при покупке). От того мы радуемся открытию обновленного UNIQLO — на двух этажах магазина общей площадью в 2000 кв.метров можно найти «умные» свитеры из смесовой или мериносовой шерсти, в которых не холодно в -20 и не жарко при резком потеплении (в Петербурге возможно все!) до +10. Стоит такая находка не дороже похожих вещей из соседних магазинов, а прослужит намного дольше (мы проверяли).
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Свитер из смесовой шерсти UNIQLO, 2999 рублей (UNIQLO)
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Valentino, 68 600 рублей (nevsky152)
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Mirstores, 8990 рублей (8-store)
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Balenciaga, 66 350 рублей (ДЛТ)
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Joseph, 26 280 рублей (Au Pont Rouge)
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Tommy Hilfiger, 11 990 рублей (Tommy Hilfiger)
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Мужской свитер Givenchy, 48 000 рублей (nevsky152)
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Medooza, 4495 рублей (Medooza)
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Stella McCartney, 54 500 рублей (ДЛТ)
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Befree, 1799 рублей (Befree)
Самые красивые свитеры сезона делают, конечно же, люксовые бренды. Здесь вам и оммаж к «Твин Пиксу» (MSGM), и евросоюзный флаг (Vetements), и детские мультфильмы (Stella McCartney), и дразнящая панорама побережья для тех, кто не уехал в отпуск (No.21). Примеры стайлинга можно подсмотреть на подиумах или в нашей рубрике «Практикум»: дизайнеры предлагают мешать вязаный свитер с легкими плиссированными юбками или платьями (и снимать его на жарких вечеринках), а мы — с брюками-клеш и дутыми куртками, приспущенными на плечи.
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No.21, 62 750 рублей (ДЛТ)
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Мужской свитер Loewe, 49 100 рублей (nevsky152)
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Vetements, 111 500 рублей (ДЛТ)
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Gosha Rubchinskiy, 12 900 рублей (Au Pont Rouge)
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Department T, 9000 рублей (Showroom Subbota)
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Kenzo, 20 600 рублей (Au Pont Rouge)
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Uniqlo U, 2999 рублей (UNIQLO)
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Befree, 1999 рублей (Befree)
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Gucci, 90 100 рублей (nevsky152)
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Tommy Hilfiger, 8490 рублей (Tommy Hilfiger)
Магия этого предмета гардероба заключается не только в том, что он продлевает прогулки по заснеженному и ветреному городу, но и воссоздает новогоднюю атмосферу в октябре. Вместе с модой 90-х к нам вернулись лыжные свитеры — с узорами, снежинками и оленями, которые появились не только в осенне-зимних, но и весенне-летних коллекциях. Причем неважно, похож он на культовый джемпер Boys Team (в перестройку их, как лучшую вещь из шкафа, надевали на портретные фотосъемки) или на аутфит Кевина Макалистера, свитер с геометричным принтом просто обязан появиться в списке маст-хэвов этого месяца.
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Dsquared2, 26 900 рублей (Babochka)
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Medooza, 4495 рублей (Medooza)
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Dolce & Gabbana, 99 500 рублей (ДЛТ)
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Sonia Rykiel, 69 900 рублей (Au Pont Rouge)
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Yani, 16 800 рублей (Showroom Subbota)
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Acne Studios, 28 050 рублей (ДЛТ)
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Мужской свитер Dior Homme, 46 000 рублей (nevsky152)
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Befree, 1609 рублей (befree)
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Acne Studios, 32 950 рублей (ДЛТ)
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Loro Piana, 110 900 рублей (Loro Piana)
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