Маркеры и зажигалки вместо каблуков в коллекции обуви Vetements в ДЛТ

Если вы не нашли применение сломанным зажигалкам, учитесь у Демны Гвасалии. В 2016-м дизайнер сделал из бытовых предметов каблуки и выпустил ультрамодную обувь, которую потом скопипастил весь мир. Теперь он добавил к фэшн-хиту кожаные сапоги на маркерах, которые, если рядом нет ручки, можно вытащить из колпачка и использовать по первоначальному назначению.