Маркеры и зажигалки вместо каблуков в коллекции обуви Vetements в ДЛТ
Если вы не нашли применение сломанным зажигалкам, учитесь у Демны Гвасалии. В 2016-м дизайнер сделал из бытовых предметов каблуки и выпустил ультрамодную обувь, которую потом скопипастил весь мир. Теперь он добавил к фэшн-хиту кожаные сапоги на маркерах, которые, если рядом нет ручки, можно вытащить из колпачка и использовать по первоначальному назначению.
Купить самую полезную обувь сезона можно уже сейчас в ДЛТ. Универмаг обновил сапогами уже имеющуюся на 3 этаже коллекцию Vetements с «евросоюзными» свитерами, пуховиками для зимних рейвов и фанатскими шарфами, которые «топят» за андеграунд. Стоимость сапог-колготок и ботильонов — от 68 950 до 129 500 рублей.
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