Художник из Петербурга Покрас Лампас выпустил коллаборацию с Levi's
К команде дизайнеров, рэперов и фэшн-редакторов, которые сделали кастомизацию курток Levi's Trucker, присоединился номинант нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга-2016», художник Покрас Лампас. Он поздравил культовую джинсовку с 50-летием фирменной каллиграфией, на этот раз вдохновленной «лениизмом» Родченко, и дополнил ее личной росписью на груди.
Покрас Лампас
каллиграф
«Я представлял круговую композицию, которая находится в постоянном движении, и сделал "стоп-кадр", сохранив эту динамику в своей новой работе. Во всех культурах круг всегда являлся связующей геометрической фигурой, поэтому я обратился к этой форме, чтобы показать связь, преемственность поколений и стилей.
Когда Levi’s предложили мне принять участие в этом проекте, я с радостью согласился, так как давно работаю и экспериментирую с модой. Как художнику, мне было интересно поработать над дизайном куртки Trucker, которая стала легендой в мире моды, и дополнить его своим видением. Таким образом мы создаем новую визуальную культуру, которая продолжает объединять искусство и моду. Я рад быть частью этого международного арт-проекта, экспериментировать с творцами со всего мира, а результат нашего сотрудничества вдохновил меня на создание новых образов и продолжение экспериментов с денимом».
Куртку, которая 50 лет назад была символом целой модной эпохи (ее носили все — от фермеров до рок-звезд), а теперь вернулась в дизайне от Покраса Лампаса, можно купить в онлайн-магазине по цене в 9900 рублей (есть и мужская, и женская модели). Коллекция Trucker Levi’s x Pokras Lampas ограничена, поэтому, чтобы поздравить модель с юбилеем, придется поторопиться. Кастомизированные джинсовки от других участников проекта — Джастина Тимберлейка, Мирославы Думы, Вирджила Абло, Снуп Догга и Карли Клосс — в России продаваться не будут.
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