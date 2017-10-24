Художник из Петербурга Покрас Лампас выпустил коллаборацию с Levi's

каллиграф

«Я представлял круговую композицию, которая находится в постоянном движении, и сделал "стоп-кадр", сохранив эту динамику в своей новой работе. Во всех культурах круг всегда являлся связующей геометрической фигурой, поэтому я обратился к этой форме, чтобы показать связь, преемственность поколений и стилей.

Когда Levi’s предложили мне принять участие в этом проекте, я с радостью согласился, так как давно работаю и экспериментирую с модой. Как художнику, мне было интересно поработать над дизайном куртки Trucker, которая стала легендой в мире моды, и дополнить его своим видением. Таким образом мы создаем новую визуальную культуру, которая продолжает объединять искусство и моду. Я рад быть частью этого международного арт-проекта, экспериментировать с творцами со всего мира, а результат нашего сотрудничества вдохновил меня на создание новых образов и продолжение экспериментов с денимом».