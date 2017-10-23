Япония, полет на Марс и 2000-е в новой коллекции бренда Saint-Tokyo
Медиа-дарлинг из Петербурга Юра Питенин показал коллекцию на Mercedes-Benz Fashion Week Russia, зафиналив выходную фэшн-мессу из ретро-луков Вячеслава Зайцева, декора видео-камерами от TAMTA и Ольги Бузовой в качестве хедлайнера шоу Bella Potemnkina. Дизайнер Saint-Tokyo показал свои размышления на тему футуризма и космоса, в центре которых не юбки а-ля крылья космолета, а вещи обычной россиянки, попавшей на Марс. Это многотекстурные платья с открытыми плечами, деконструированные жакеты, футболки с надписью «Explore Mars» и ассиметричные юбки — настоящий ад перфекциониста, но какой красивый!
Новая героиня Saint-Tokyo — из поколения нулевых. Об этом говорят мини-юбки, популярные в 2000-х, кожаные ботфорты и голые пупки, как из светской хроники с вечеринок Пэрис Хилтон. Только у Юры все это стилизовано традиционными японскими элементами — цветочными принтами, расклешенными рукавами, кейпами, платьями-фартуками и халатами в виде кимоно. В них по подиуму прошлись Мария Миногарова, Алла Гончарова (Tann Model Management) и Саша Паника, которая открыла показ луком в красных оттенках — он был сделан в рамках проекта Недели моды Mercedes-Benz и Министерства здравоохранения «Российские дизайнеры против СПИДа».
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