Япония, полет на Марс и 2000-е в новой коллекции бренда Saint-Tokyo

Новая героиня Saint-Tokyo — из поколения нулевых. Об этом говорят мини-юбки, популярные в 2000-х, кожаные ботфорты и голые пупки, как из светской хроники с вечеринок Пэрис Хилтон. Только у Юры все это стилизовано традиционными японскими элементами — цветочными принтами, расклешенными рукавами, кейпами, платьями-фартуками и халатами в виде кимоно. В них по подиуму прошлись Мария Миногарова, Алла Гончарова (Tann Model Management) и Саша Паника, которая открыла показ луком в красных оттенках — он был сделан в рамках проекта Недели моды Mercedes-Benz и Министерства здравоохранения «Российские дизайнеры против СПИДа».