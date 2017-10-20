40 пар сапог и ботинок, которые можно носить и осенью, и зимой

Сапоги давно перестали быть похожи на галоши, визуально резать ногу и подходить только под один вариант одежды. Современные модели делают с учетом их совместимости и с летящим платьем от Blumarine, и с дутыми рейверскими куртками от Vetements, и с мешковатыми брюками как у Гоши Рубчинского. Поэтому теперь инвестиция в универсальную теплую обувь оправдана и становится чуть ли не самой выгодной в сезоне.