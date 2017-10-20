40 пар сапог и ботинок, которые можно носить и осенью, и зимой
Если ваши ножки уже замерзли, самые модные сапоги этого сезона идут к вам. Мы собрали 30 пар обуви, которые согреют вас осенью и в начале зимы благодаря высоте, ворсу и теплой подкладке.
Сапоги давно перестали быть похожи на галоши, визуально резать ногу и подходить только под один вариант одежды. Современные модели делают с учетом их совместимости и с летящим платьем от Blumarine, и с дутыми рейверскими куртками от Vetements, и с мешковатыми брюками как у Гоши Рубчинского. Поэтому теперь инвестиция в универсальную теплую обувь оправдана и становится чуть ли не самой выгодной в сезоне.
-
Gianvito Rossi, 84 450 рублей (ДЛТ)
-
Мужские ботинки AMI, 16 840 рублей (Au Pont Rouge)
-
Tommy Hilfiger, 19 900 рублей (Tommy Hilfiger)
-
Dsquared2, 47 100 рублей (nevsky152)
-
Balenciaga, 88 350 рублей (ДЛТ)
-
Very (цена по запросу), Very
-
Easy By Loriblu, 28 990 рублей (Rendez-Vous)
-
Мужские ботинки Ernesto Dolani, 18 490 рублей (Rendez-Vous)
Осенне-зимняя обувь — это необязательно кожаные сапоги длиной выше колена. Обратить внимание стоит и на резиновые ботинки — внутри их утепляют флисом, хлопком, замшей и дополняют мягкой стелькой. В этом году у пресловутых «хантеров», которые теперь есть даже у английской королевы, появилась достойная альтернатива в виде неубиваемых Chiara Bellini с портупеей. Стоят они на пару тысяч дешевле, а чувствуют себя прекрасно как в грязи, так и на красной дорожке.
-
MM6 Maison Margiela, 28 800 рублей (Au Pont Rouge)
-
Vetements, 94 500 рублей (ДЛТ)
-
Baldinini, 31 000 рублей (Baldinini)
-
Calvin Klein, 14 890 рублей (Rendez-Vous)
-
Мужские ботинки Nazzareno Di Rosa By Officine Creative, 21 590 рублей (Rendez-Vous)
-
Barbara Bui, 64 300 рублей (Au Pont Rouge)
-
Chiara Bellini, 7690 рублей (Rendez-Vous)
-
Baldinini, 44 650 рублей (Baldinini)
-
Lera Nena, 8790 рублей (Lomonosova22)
Если ходить в обычных черных сапогах не хочется, можно разнообразить гардероб «строительными» ботильонами Off-White, металлизированными вездеходами Cesare Paciotti, высокими (очень высокими!) кроссовками Christian Dior или эпатажными полусапожками от Maison Margiela из изоленты. После легализации материала Рафом Симонсом из него делают не только липкие пояса для пальто, но и полноценные предметы гардероба.
-
Filling Pieces, 35 200 рублей (Au Pont Rouge)
-
Christian Dior, цена по запросу (Christian Dior)
-
Tommy Hilfiger, 13 990 рублей (Tommy Hilfiger)
-
Begree, 1999 рублей (Befree)
-
Giuseppe Zanotti Design, 74 950 рублей (ДЛТ)
-
Hilfiger Denim, 14 990 рублей (Tommy Hilfiger)
-
Barbara Bui, 47 300 рублей (Au Pont Rouge)
-
Off-White, 72 000 рублей (Au Pont Rouge)
-
Мужские ботинки Officine Creative, 30 690 рублей (Rendez-Vous)
После нашего мануала по чистке обуви из замши и нубука в домашних условиях, бояться ее не нужно. Тем более что Kenzo, Barbara Bui, Filling Pieces и Calvin Klein выпустили настолько классные ботинки, что отказ от них в этом сезоне равен преступлению.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.