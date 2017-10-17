«Игрушечные» Собчак, Дума и Сергеенко в коллекции кукол от Вики Газинской

В Москве открывается выставка-ретроспектива в честь десятилетия бренда Vika Gazinskaya. Помимо главных хитов из коллекций российского дизайнера, на ней будут показы уникальные работы от японской художницы Нинг Лау, которая сделала куклы в виде подруг Вики. Мини-копии Ксении Собчак, Мирославы Думы, Натальи Гольденберг, Ульяны Сергеенко, Елены Перминовой и Анны Зюровой повторяют черты лица, телосложение, цвет волос и даже макияж своих прототипов. Также в число экспонатов вошли «игрушечные» Кэти Перри, Соланж Ноулз, Лорен Санто-Доминго, Леандра Медин, Вероника Хейлбрюннер и Джованна Баталья, которые давно носят бренд Vika Gazinskaya наравне с ведущими мировыми марками.