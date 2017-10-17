«Игрушечные» Собчак, Дума и Сергеенко в коллекции кукол от Вики Газинской

В Москве открывается выставка-ретроспектива в честь десятилетия бренда Vika Gazinskaya. Помимо главных хитов из коллекций российского дизайнера, на ней будут показы уникальные работы от японской художницы Нинг Лау, которая сделала куклы в виде подруг Вики. Мини-копии Ксении Собчак, Мирославы Думы, Натальи Гольденберг, Ульяны Сергеенко, Елены Перминовой и Анны Зюровой повторяют черты лица, телосложение, цвет волос и даже макияж своих прототипов. Также в число экспонатов вошли «игрушечные» Кэти Перри, Соланж Ноулз, Лорен Санто-Доминго, Леандра Медин, Вероника Хейлбрюннер и Джованна Баталья, которые давно носят бренд Vika Gazinskaya наравне с ведущими мировыми марками. 

  • Ксения Собчак

  • Мирослава Дума

  • Ульяна Сергеенко 

  • Елена Перминова

  • Наталья Гольденберг 

  • Вика Газинская

Одежда кукол повторяет вещи из коллекций Газинской — рубашки свободного кроя, свитеры с камнями, кожаные куртки и вечерние платья-русалки. Некоторые игрушки одеты в крохотные «Лабутены» — их можно узнать по фирменной красной подошве. К сожалению, фэшионист в миниатюре нельзя будет купить — только посмотреть и потрогать на экспозиции в ЦУМе. Она откроется 26 октября. 

  • Кэти Перри 

  • Джованна Баталья

  • Леандра Медин

  • Лорен Санто-Доминго

  • Соланж Ноулз

  • Вероника Хейлбрюннер

  • Мирослава Дума, Вика Газинская, Ульяна Сергеенко и Наталья Гольденберг

Фото: vogue.ru

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