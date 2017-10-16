IOWA выпустила коллекцию одежды «Плохо танцевать»

солистка группы IOWA

«Мы с брендом «Доброта» создали коллекцию одежды не потому, что сейчас это стало мейнстримом. В какой-то момент я поняла, что это может стать всероссийским социальным проектом, возможностью для каждого, кто не знает, с чего начать «быть собой» — сделать первый шаг! Чтобы человек, надевший толстовку (худи, ремень, кепку, футболку — нужное подчеркнуть), стал увереннее, расправил плечи, и на вопрос друзей: «Что это значит?» — передал мою мысль дальше! Я мечтаю не о том, что бы моя одежда украшала людей. Я хочу, чтобы люди украшали собой мою одежду! Чтобы каждый, кто идет навстречу, понимал смысл этой фразы: «Плохо танцевать». Чтобы эта одежда стала «гимном» свободных людей, которые не боятся быть собой».