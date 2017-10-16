IOWA выпустила коллекцию одежды «Плохо танцевать»
После выхода клипа на песню «Плохо танцевать» Катя Иванчикова из группы IOWA выпустила «отличительную» коллекцию одежды для патимейкеров — тех, кто не боится «так себе танцев» и всегда остается верен себе. В нее вошли разноцветные кепки, толстовки, ремни и свитшоты с надписями «Плохо танцевать», «Дископлемя», «Красота» и «Доброта» — последняя отсылает к одноименному бренду из Петербурга, который помогал IOWA в их первой дизайнерской работе.
Катя Иванчикова
солистка группы IOWA
«Мы с брендом «Доброта» создали коллекцию одежды не потому, что сейчас это стало мейнстримом. В какой-то момент я поняла, что это может стать всероссийским социальным проектом, возможностью для каждого, кто не знает, с чего начать «быть собой» — сделать первый шаг! Чтобы человек, надевший толстовку (худи, ремень, кепку, футболку — нужное подчеркнуть), стал увереннее, расправил плечи, и на вопрос друзей: «Что это значит?» — передал мою мысль дальше! Я мечтаю не о том, что бы моя одежда украшала людей. Я хочу, чтобы люди украшали собой мою одежду! Чтобы каждый, кто идет навстречу, понимал смысл этой фразы: «Плохо танцевать». Чтобы эта одежда стала «гимном» свободных людей, которые не боятся быть собой».
Презентация коллекции пройдет 18 октября в магазине российских дизайнеров Freedom Store в ТРЦ «Галерея». Туда приглашают всех вне зависимости от танцевальных способностей — IOWA лично презентуют новые вещи, разыграют билеты на свой концерт, угостят праздничным тортом и дадут мастер-класс по плохим танцам под сеты от Marymary и Mana. После презентации одежда из коллаборации будет продаваться там же, во Freedom Store.
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