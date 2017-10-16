35 лучших свадебных нарядов из новых коллекций
В Нью-Йорке завершилась Неделя свадебной моды, на которой дизайнеры показали коллекции на следующую осень. Мы составили гид по самым красивым платьям и приемам стайлинга, которые при наличии смелости и хорошей швеи можно повторить уже сейчас.
Свадебные платья делают бренды, у которых есть линейка couture: они набили руку на комбезах ручной вышивки и нарядах с трехметровым шлейфом для «Золотого глобуса», а потом решили отдать под bridal-моду не один выход в конце показа, а целую коллекцию. Viktor & Rolf даже отказались от выпуска повседневной одежды — блестки, кринолин, банты и сердечки из органзы оказались милее аляповатых блуз и офисных костюмов. В новом лукбуке дизайнеры показали, что эти элементы могут выглядеть хорошо и совсем не пошло: они дополняют однотонные платья-бюстье, костюмы из плотной ткани и комбинезоны с длинным, прямо-таки королевским шлейфом.
У Веры Вонг все было ровно наоборот: сначала она открыла бутик с подвенечными платьями (и собрала на свадьбу себя, Викторию Бэкхем, Иванку Трамп и Дженнифер Лопес), а потом запустила производство повседневной одежды — черной, готичной, в духе минимализма. Причем чем спокойней становились ready-to-wear коллекции, тем больше драпировок и меха было в свадебных образах — в этот раз Вонг даже вытащила из исподнего корсет с подтяжками и предложила носить его поверх платья (вместе с боа и перьевой шляпкой, как у танцовщиц французского кабаре).
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Elie Saab, осень-зима 2018/19
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Badgley Mischka, осень-зима 2018/19
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Carolina Herrera, осень-зима 2018/19
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Inbal Dror, осень-зима 2018/19
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Lein, осень-зима 2018/19
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Tadashi Shoji, осень-зима 2018/19
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Zuhair Murad, осень-зима 2018/19
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Monique Lhuillier, осень-зима 2018/19
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Temperley London, осень-зима 2018/19
Другие бренды стараются придерживаться своего ДНК: любимый Кейт Миддлтон Temperley London продолжает вдохновляться жительницами английского кантрисайда, Zuhair Murad — предлагать невестам «голые» платья, а Elie Saab — заставлять тратить весь свадебный бюджет на расшитые камнями наряды (их цена начинается от 7000 долларов). Даже Marchesa после обвинений в сторону Харви Вайнштейна — мужа дизайнера марки Джорджины Чапман (его обвинила в сексуальных домогательствах добрая половина голливудских актрис) — не отказалась от принципов и провела презентацию нежных платьев с 3D-аппликациями, прозрачными вставками и тончайшим кружевом.
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