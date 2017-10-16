35 лучших свадебных нарядов из новых коллекций

Свадебные платья делают бренды, у которых есть линейка couture: они набили руку на комбезах ручной вышивки и нарядах с трехметровым шлейфом для «Золотого глобуса», а потом решили отдать под bridal-моду не один выход в конце показа, а целую коллекцию. Viktor & Rolf даже отказались от выпуска повседневной одежды — блестки, кринолин, банты и сердечки из органзы оказались милее аляповатых блуз и офисных костюмов. В новом лукбуке дизайнеры показали, что эти элементы могут выглядеть хорошо и совсем не пошло: они дополняют однотонные платья-бюстье, костюмы из плотной ткани и комбинезоны с длинным, прямо-таки королевским шлейфом.