Бренд U STORY открывает корнер в Au Pont Rouge
В этом году список брендов из Петербурга пополнился именем U STORY: его концепция «одежды для молодежи большого города» вылилась в футболки с принтами «На выход», ярко-красные брюки с лампасами и кепки с хвалебной надписью «Умница». Их марка долгое время продавала через онлайн-магазин, а теперь, наконец, открывает свой корнер — сразу в одном в одном из крупнейших универмагов Петербурга Au Pont Rouge.
Пока в наличии у Красного моста будет одежда из дебютного релиза, но уже через пару недель бренд привезет эксклюзивный дроп, а после, в ноябре, покажет новую коллекцию. Все это PR-директор U STORY Глеб Рыжков и дизайнер Дария Рамазанова планируют отметить шампанским, хорошей музыкой и танцами с друзьями марки, среди которых уже значатся чемпионка по гимнастике Самира Мустафаева, арт-директор РУКИ ВВЕРХ бар Катя Кляйн, модель Маша Миногарова и блогеры Вика Одинцова, Рома Желудь и Анастасия Волконская-Решетова.
Открытие корнера U STORY в Au Pont Rouge,
11 октября, 19:30, 4 этаж.
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