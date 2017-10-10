Бренд U STORY открывает корнер в Au Pont Rouge

Пока в наличии у Красного моста будет одежда из дебютного релиза, но уже через пару недель бренд привезет эксклюзивный дроп, а после, в ноябре, покажет новую коллекцию. Все это PR-директор U STORY Глеб Рыжков и дизайнер Дария Рамазанова планируют отметить шампанским, хорошей музыкой и танцами с друзьями марки, среди которых уже значатся чемпионка по гимнастике Самира Мустафаева, арт-директор РУКИ ВВЕРХ бар Катя Кляйн, модель Маша Миногарова и блогеры Вика Одинцова, Рома Желудь и Анастасия Волконская-Решетова.