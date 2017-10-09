Средневековье, алхимия и мифические существа — Татьяна Парфенова показала новую коллекцию

Те же мотивы были в летней коллекции Tatyana Parfionova, показанной на «Ассоциациях» в Царском селе. Тогда фэшн-шоу из мужских полупрозрачных платьев и юбок в горох сопровождали разбросанные по Фрейлинскому садику черепа и чтение строк из философских трудов. Из этого показа на подиум вернулись черные кофты с луной и полумесяцем и мягкие полуспортивные брюки, на этот раз стилизованные яркими колготками и туфлями с металлизированной фактурой.