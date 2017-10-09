Средневековье, алхимия и мифические существа — Татьяна Парфенова показала новую коллекцию
Дизайнер и лауреат нашей премии «ТОП-50. Самые знаменитые люди Петербурга» Татьяна Парфенова показала коллекцию «Тime at Home» на Новой сцене Александринского театра. В ней — розовые тотал-луки из минималистичных пальто и домашних шорт, кутюрные олимпийки, перевязанные ремнем, гигантские архитектурные сумки и принтованные платья свободного кроя. В картинках с мифическими существами — например, дракона с головой китаянки, русалки с двумя хвостами и крокодила в виде горохового стручка — Татьяна Валентиновна отразила мудборд коллекции. Это средневековая мистика, алхимия и постулат «Мой дом — моя крепость».
Те же мотивы были в летней коллекции Tatyana Parfionova, показанной на «Ассоциациях» в Царском селе. Тогда фэшн-шоу из мужских полупрозрачных платьев и юбок в горох сопровождали разбросанные по Фрейлинскому садику черепа и чтение строк из философских трудов. Из этого показа на подиум вернулись черные кофты с луной и полумесяцем и мягкие полуспортивные брюки, на этот раз стилизованные яркими колготками и туфлями с металлизированной фактурой.
Фото: Денис Денисов, Алексей Пахомов
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