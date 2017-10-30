Герб СССР, пионерские пилотки и Саша Паника — бренд Dress Up Hero показал новую коллекцию

дизайнер бренда Dress Up Hero

«За то время, пока не было коллекций, мы пытались определить нашу целевую аудиторию. Поняв, что большая доля наших покупателей — это медийные личности, стали еще плотнее сотрудничать с артистами. Например, одели героев трех спектаклей Ленинград Центра, участников открытия Кубка Конфедераций FIFA, собрали Маркуса Рива на Евровидение. И каждый образ делали так, чтобы были видны русские корни нашей одежды.

Dress Up Hero — бренд, который говорит "Мы гордимся, что живем в этой стране", потому что обосрать Россию или повторить тренды, которые нам диктуют с Запада, очень легко. А вычленить историческое ДНК, по которому будут судить об отечественной моде, сложно. Пока нас знают по олимпийкам, спортивным штанам и образам гопников и бомжей, а я хочу, чтобы зарубежная индустрия познакомилась с нашим огромным гениальным наследием.

Прошлая коллекция "За красной чертой" рассказывала о режиме "железного занавеса", когда людям нельзя было выделяться, быть вне системы. Сейчас настала эпоха индивидуальности, когда каждый пытается сложить себя из того, что он увидел в интернете, на знаменитостях, в бутиках. Мне хочется, чтобы окружающие находили вокруг себя одежду с символикой, с референсами к важным событиям 20 века. К примеру, у нас есть платье парашютиста, основанное на фасоне советского костюма летчика, или куртка Гагарина как та, в которой Юрий Алексеевич отправлялся в полеты. Даже музыка к имиджевому видео сделана из чисто-российского звука — строительства дороги. Я просто услышал гул на улице, записал и отправил другу, а он сделал из него саундтрек».