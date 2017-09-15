Холодильник с мороженым и советские ковры на показе новой коллекции Ульяны Сергеенко

Пока Рианна, Кендалл Дженнер и Белла Хадид тусуются на показах в Лондоне, все главные российские фэшионистас собрались на московском показе Ульяны Сергеенко. Вчера дизайнер презентовала свою деми-кутюрную линию — это вещи стандартных размеров pret-a-porter, сделанные вручную по законам haute couture — широкоплечие жакеты, пальто с каракулевыми воротниками, бархатные платья и сарафаны в цветок. Помимо советских мотивов, отраженных в одежде, декорациях и холодильнике с мороженым для гостей, в мудборд показа легли фильмы про итальянских мафиози, которым Ульяна уже посвятила свою июльскую коллекцию.