Гоша Рубчинский выпустил совместную коллекцию с группой Мумий Тролль

Чтобы отснять лукбук музыкально-дизайнерской коллаборации, Гоша отправился во Владивосток, где самостоятельно фотографировал друзей и двух маленьких дочерей Лагутенко. Помимо них в центре истории оказалась брендированная доска для серфа, которую, к сожалению, нельзя купить вместе с другими вещами из коллекции. Она будет выставлена на витринах лондонского Dover Street Market, парижского Trading Museum и сеульского Comme des Garcons, куда вскоре приедет коллаборация. В России ее можно будет приобрести только онлайн, но не исключено, что она появится в крупных ритейлерах и концертах «Мумий Тролль» в качестве мерча.