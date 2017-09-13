В этом году исполнилось двадцать лет популярности группы Мумий Тролль, начавшейся с альбома «Морская». Отметить решили концертами в Санкт-Петербурге, Москве, музыкальным фестивалем в родном Владивостоке и коллаборацией с Гошей Рубинским — давним другом Ильи Лагутенко. Он представил капсульную коллекцию свитшотов и футболок с названием, обложкой и текстом первого «громкого» сингла музыкального коллектива, который в 90-е для России значил то же, что Рубчинский сейчас.
Гоша Рубчинский выпустил совместную коллекцию с группой Мумий Тролль
Гоша Рубчинский
дизайнер
«Когда их альбом вышел в 1997-м, раздался настоящий музыкальный взрыв. Они начали в 80-х во Владивостоке, но почти никто о них не знал до выхода "Морской". Это было время брит-поп движения, и релиз "Мумий Тролля" очень четко попал в эту волну. Они как Pulp и Oasis (британские рок-группы — Прим.ред.) в российском эквиваленте, которые внесли в культуру свежесть и новизну».
Чтобы отснять лукбук музыкально-дизайнерской коллаборации, Гоша отправился во Владивосток, где самостоятельно фотографировал друзей и двух маленьких дочерей Лагутенко. Помимо них в центре истории оказалась брендированная доска для серфа, которую, к сожалению, нельзя купить вместе с другими вещами из коллекции. Она будет выставлена на витринах лондонского Dover Street Market, парижского Trading Museum и сеульского Comme des Garcons, куда вскоре приедет коллаборация. В России ее можно будет приобрести только онлайн, но не исключено, что она появится в крупных ритейлерах и концертах «Мумий Тролль» в качестве мерча.
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