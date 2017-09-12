С этой недели в Мариинский дворец, который с 1994 года отдан под заседания Законодательного собрания Санкт-Петербурга, нельзя заходить без костюма и галстука. Завхоз госпарламента останавливает на входе всех посетителей-мужчин не «при параде» и отправляет домой переодеваться.
ЗакС ввел фэшн-правила для посетителей
О новых правилах посещения дворца нашим коллегам из «Фонтанки» рассказали члены Горизбиркома, которые уже попали под фэшн-санкции. Вместе с ними за пределами турникета остался начальник госпиталя ветеранов войн Максим Кабанов, внешний вид которого также не удовлетворил сотрудников Мариинской полиции моды. «Данный вид не соответствует человеку», — объяснили на проходной. Проблему главврача не удалось решить даже депутату Единой России Борису Вишневскому — он отдал Кабанову свой галстук, объяснив, что его во дворец «обязаны пропускать даже без штанов», но начальнику госпиталя проход в ЗакС все равно преградили.
Не исключено, что введение модных правил для мужчин ЗакСа стало личной инициативой завхоза Алены Кукушкиной — по крайней мере, пресс-служба Мариинского дворца об официальном распоряжении не слышала. В мае этого года депутаты уже сталкивались с подобным скандалом: спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров сделал замечание сотруднице юридического отдела за то, что она пришла на заседание в кардигане.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.