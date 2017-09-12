О новых правилах посещения дворца нашим коллегам из «Фонтанки» рассказали члены Горизбиркома, которые уже попали под фэшн-санкции. Вместе с ними за пределами турникета остался начальник госпиталя ветеранов войн Максим Кабанов, внешний вид которого также не удовлетворил сотрудников Мариинской полиции моды. «Данный вид не соответствует человеку», — объяснили на проходной. Проблему главврача не удалось решить даже депутату Единой России Борису Вишневскому — он отдал Кабанову свой галстук, объяснив, что его во дворец «обязаны пропускать даже без штанов», но начальнику госпиталя проход в ЗакС все равно преградили.