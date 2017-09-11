Ксения Собчак выпустит коллекцию футболок «Питерская аферистка»

Хештег, придуманный основателем «Собака.ru» и главным кулинарным блогером страны Никой Белоцерковской, #ПитерскаяАферистка обрел новое фэшн-звучание. Принты с этой надписью станут объектами коллаборации Ксении Собчак, актрисы Оксаны Лаврентьевой и московского дизайнера Александра Терехова. «Говорящая» одежда войдет в новую коллекцию его второй линейки Terekhov Girl, запущенной этим летом: пока в ассортименте представлены лишь минималистичные платья, спортивные костюмы, пальто и брюки со стрелками.
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