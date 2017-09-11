Ксения Собчак выпустит коллекцию футболок «Питерская аферистка»

Хештег, придуманный основателем «Собака.ru» и главным кулинарным блогером страны Никой Белоцерковской, #ПитерскаяАферистка обрел новое фэшн-звучание. Принты с этой надписью станут объектами коллаборации Ксении Собчак, актрисы Оксаны Лаврентьевой и московского дизайнера Александра Терехова. «Говорящая» одежда войдет в новую коллекцию его второй линейки Terekhov Girl, запущенной этим летом: пока в ассортименте представлены лишь минималистичные платья, спортивные костюмы, пальто и брюки со стрелками. 

 

 

Какие еще предметы войдут в коллаборацию — пока неизвестно, но судя по повязанному вокруг талии Собчак свитшоту, помимо «Питерской аферистки», на груди и рукавах Terekhov Girl будут также нескромные надписи «Королева». Коллекция будет представлена в Галерее «Модный Сезон» в Москве и в онлайн-ритейлерах. 

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Ксения Собчак выложила первое фото сына для благотворительного флешмоба

Ксения Собчак и Максим Виторган запустили новый флешмоб

Forbes составил рейтинг российских звезд

Чиновница Васильева нарисовала портрет Ксении Собчак

5 фактов о Петербургском экономическом форуме

Первый опыт: Ксения Собчак

Уикенд в Петербурге: с 15 по 17 февраля

Своими словами: Валерия Гай Германика