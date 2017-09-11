Ксения Собчак выпустит коллекцию футболок «Питерская аферистка»

Какие еще предметы войдут в коллаборацию — пока неизвестно, но судя по повязанному вокруг талии Собчак свитшоту, помимо «Питерской аферистки», на груди и рукавах Terekhov Girl будут также нескромные надписи «Королева». Коллекция будет представлена в Галерее «Модный Сезон» в Москве и в онлайн-ритейлерах.