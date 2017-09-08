Нью-йоркская Неделя моды началась с хедлайнеров мировой индустрии: вчера Том Форд вернулся в «обойму» после режиссерского отпуска, а сегодня Раф Симонс показал свою вторую коллекцию для Calvin Klein. В ней — множество отсылок к американской политике и культуре, связанных с личными переживаниями дизайнера из-за недавнего переезда из Европы и назначением Дональда Трампа президентом США. «Я часто думаю о людях, которые решаются на бунт. О женщинах, которые вынуждены отстаивать свои права и выходят на марши. О стене, которую пытается выстроить новое правительство. Все это напоминает средневековье», — рассказывал Симонс в интервью журналу GQ.
Забрызганные кровью вещи и отсылки к Энди Уорхолу в новой коллекции Calvin Klein
В то же время дизайнер стремиться сбросить шлейф коммерциализации, тянувшейся за Calvin Klein со времен прошлого века. Скандалы с привлечением несовершеннолетних и плюс-сайз моделей к обнаженным съемкам называли пиаром, которые, собственно, и делали бренду деньги. Раф показывает: новый Calvin Klein может совмещать прибыль и высокое искусство и интегрирует в принты и фасоны весомые культурные аргументы. Плащи, ботинки и классические красные лодочки, будто забрызганные каплями крови, как и перевязанные у горла кожаные платья, напоминающие мешки для трупов, отсылают к хичкоковским хоррорам. Принты в виде скрещенных ножей и нанесенные на одежду фотографии были взяты из архивов Фонда Энди Уорхола в виде работ художника «Ножи», «Электрический стул», «Скорая помощь». А длинная бахрома на ярких, прямо-таки фестивальных платьях — косвенный референс к инсталляции «Жар-птица», «нависшей» над Новой Голландией этим летом.
Кроме игры в «угадай культурный код», показ Calvin Klein подарил нам еще много интересного. Например, сетчатые топы, надетые на голое мужское тело, офисные костюмы кислотных цветов, глянцевые атласные рубашки, остроносые лаковые казаки и сумки-баулы, которые можно носить через плечо или боком. Приятным сюрпризом для поклонников марки стало то, что именно на ее фэшн-перфомансе дебютировала как модель дочь Синди Кроуфорд — 16-летняя Кайя Гербер. Она заменила маму на подиуме Calvin Klein 20 лет спустя.
Фото: vogue.com
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