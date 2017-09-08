Забрызганные кровью вещи и отсылки к Энди Уорхолу в новой коллекции Calvin Klein

В то же время дизайнер стремиться сбросить шлейф коммерциализации, тянувшейся за Calvin Klein со времен прошлого века. Скандалы с привлечением несовершеннолетних и плюс-сайз моделей к обнаженным съемкам называли пиаром, которые, собственно, и делали бренду деньги. Раф показывает: новый Calvin Klein может совмещать прибыль и высокое искусство и интегрирует в принты и фасоны весомые культурные аргументы. Плащи, ботинки и классические красные лодочки, будто забрызганные каплями крови, как и перевязанные у горла кожаные платья, напоминающие мешки для трупов, отсылают к хичкоковским хоррорам. Принты в виде скрещенных ножей и нанесенные на одежду фотографии были взяты из архивов Фонда Энди Уорхола в виде работ художника «Ножи», «Электрический стул», «Скорая помощь». А длинная бахрома на ярких, прямо-таки фестивальных платьях — косвенный референс к инсталляции «Жар-птица», «нависшей» над Новой Голландией этим летом.