Calvin Klein открыл в России интернет-магазин

В честь показа новой весенне-летней коллекции Calvin Klein сделал подарок российским клиентам и запустил официальный интернет-магазин. Теперь заказать теплые пуховики, джинсовые тренчи, базовые футболки и настоящие американские джинсы (Кельвин Кляйн первым презентовал дизайнерский деним в 1978 году) можно прямо из дома: сайт обещает не только самый большой выбор одежды в России и помощь клиентам по телефону, но и доставку почти в любую точку страны всего за 6-11 рабочих дней.