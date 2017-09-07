В честь показа новой весенне-летней коллекции Calvin Klein сделал подарок российским клиентам и запустил официальный интернет-магазин. Теперь заказать теплые пуховики, джинсовые тренчи, базовые футболки и настоящие американские джинсы (Кельвин Кляйн первым презентовал дизайнерский деним в 1978 году) можно прямо из дома: сайт обещает не только самый большой выбор одежды в России и помощь клиентам по телефону, но и доставку почти в любую точку страны всего за 6-11 рабочих дней.
Calvin Klein открыл в России интернет-магазин
В данный момент на сайте доступны актуальные женские и мужские коллекции, а также нижнее белье и предметы из новой линейки 205W39NYC (ранее она называлась Calvin Klein Collection), перезапущенной новым креативным директором марки Рафом Симонсом. Любую из вещей можно купить со скидкой в 10%: для ее получения необходимо подписаться на новостную рассылку Calvin Klein и ввести присланный промо-код при оформлении заказа в корзине.
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