Халаты-кимоно и бархатные комбинезоны во второй демократичной коллекции Алены Ахмадуллиной

Дизайнер Алена Ахмадуллина представила вторую коллекцию в рамках демократичной линейки Dreams. Она была запущена в конце июня и обещала презентацию новой одежды четыре раза в год. Сказано-сделано: на смену цветочным платьям, расслабленным костюмам и сарафанам с широкой резинкой на талии из дебютной коллекции пришли бархатные комбинезоны, удлиненные пальто, юбки фасона диоровского «нью-лука», вязаные джемперы и куртки с уникальными принтами. По устоявшейся традиции марки, каждый из них команда Алены вышивает вручную, а затем оцифровывает — и вот, лисицы в панье, полосатых «восточных» шароварах и черевичках с огромной брошью делают па-де-де на тканевых холстах.

Коллекция Akhmadullina Dreams, амбассадором которой стала модель Ирина Водолазова, только что поступила в продажу. В Санкт-Петербурге ее по-прежнему можно найти в универмаге «Стокманн» в ТК Невский центр и на сайте марки akhmadullinadreams.com

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

В Петербурге открылся новый магазин мужской одежды Strellson

Топ: 10 ювелирных новинок марта

Расстрелянные из ружья футболки и рваные джинсы Mike Amiri в концепт-сторе DayNight

Холодильник с мороженым и советские ковры на показе новой коллекции Ульяны Сергеенко

Елена Летучая попробовала себя в роли модели

Givenchy сняли в рекламе котиков вместо одежды

Платье-мороженое, сумка-Хэппи-Мил и другие хиты Moschino в юбилейной (грандиозной!) съемке

15 фэшн-образов, в которых вряд ли удастся разблокировать новый iPhone X