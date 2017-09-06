Халаты-кимоно и бархатные комбинезоны во второй демократичной коллекции Алены Ахмадуллиной

Дизайнер Алена Ахмадуллина представила вторую коллекцию в рамках демократичной линейки Dreams. Она была запущена в конце июня и обещала презентацию новой одежды четыре раза в год. Сказано-сделано: на смену цветочным платьям, расслабленным костюмам и сарафанам с широкой резинкой на талии из дебютной коллекции пришли бархатные комбинезоны, удлиненные пальто, юбки фасона диоровского «нью-лука», вязаные джемперы и куртки с уникальными принтами. По устоявшейся традиции марки, каждый из них команда Алены вышивает вручную, а затем оцифровывает — и вот, лисицы в панье, полосатых «восточных» шароварах и черевичках с огромной брошью делают па-де-де на тканевых холстах.