Hermes выпустил новую сумку — и она может стать популярнее иконической Birkin

Opli выпущена в трех вариациях — в виде маленького клатча и кросс-боди размером 24 и 28 сантиметров, а также в четырех цветах — голубом, красном, коричневом и песочном (сам Hermes называет его camel — «верблюдовый»). Стоимость сумки, которая совсем скоро поступит в продажу на сайте и в официальных бутиках марки, — от 3,225 до 6,300 долларов.