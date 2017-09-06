Hermes выпустил новую сумку — и она может стать популярнее иконической Birkin

Поклонницы сумок Birkin и Kelly от Hermes ликуют: французский бренд выпустил новую модель, что бывает довольно редко. Она получила название Opli и была вдохновлена дизайном кошелька Porte-Monnaie 24 coin, который марка выпускает с 1930 года. Сумка выполнена из высококачественной кожи, имеет четкие графичные линии и лишена всякого декора — даже магнитная застежка-кнопка спрятана внутрь так называемой «крышки». 

Opli выпущена в трех вариациях — в виде маленького клатча и кросс-боди размером 24 и 28 сантиметров, а также в четырех цветах — голубом, красном, коричневом и песочном (сам Hermes называет его camel — «верблюдовый»). Стоимость сумки, которая совсем скоро поступит в продажу на сайте и в официальных бутиках марки, — от 3,225 до 6,300 долларов.

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