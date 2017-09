Сумка-ракета, кожаный медведь и еще 16 модных вещей сентября

Название Ilaria Nistri зазвучало на весь мир после победы на важном конкурсе молодых дизайнеров Who Is On Next?. Удивительно, что коллекция осень-зима максимально не похожа на привычно классические тосканские семейные производства, а напоминает об антверпенской школе с ее деконструктивизмом. Дизайнер, именем которой и названа марка, поэтично интегрирует в женский гардероб мужские вещи, смягчая их силуэт за счет разных эффектов, например оверсайза. В этом сезоне прием оказался особенно востребованным, и ее брючные костюмы в стиле Энни Холл из фильма Вуди Аллена попали прямо в самое яблочко тенденций. В таком запросто можно было бы телепортироваться в Нью-Йорк 1970-х с его бурной богемной жизнью, но мы предпочитаем носить их здесь. (Very Concept Store)