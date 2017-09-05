Каждый месяц наш директор отдела моды Ксения Гощицкая составляет гид по главным фэшн-релизам. В сентябре она предлагает удариться в инфантилизм (и носить вместо сумки мишку Тедди) и патриотизм (променяв американизированные шопперы на клатч с полотном Константина Коровина).
Сумка-ракета, кожаный медведь и еще 16 модных вещей сентября
Каждый месяц наш директор отдела моды Ксения Гощицкая составляет гид по главным фэшн-релизам. В сентябре она предлагает удариться в инфантилизм (и носить вместо сумки мишку Тедди) и патриотизм (променяв американизированные шопперы на клатч с полотном Константина Коровина).
В лодочках с каблуком-логотипом YSL вопрос «Чей туфля?» возникать не будет — конечно, директора марки Энтони Ваккарелло, восхищающегося наследием великого Ива. (ДЛТ)
«В Россию с любовью!», — под таким девизом Доменико Дольче и Стефано Габбана создавали лимитированную коллекцию исключительно для русских женщин. Дизайнеры усеяли одежду и аксессуары цветами, будто срисованными с полотен Константина Коровина. Принимаем это за комплимент и вооружаемся платьями-комбинациями и клатчами-шкатулками (ДЛТ).
Австрийская компания Sportalm теперь не только про идеальные горнолыжные костюмы, а очень даже про фэшн. Тельняшки на золотых пуговицах и молочные дубленки смотрятся и в горах на apres-ski и также подходят для всех городских мероприятий, далеких от спорта. (Sportalm)
На дефиле Карл Лагерфельд устроил запуск ракеты под нашу любимую песню Элтона Джона Rocket Man, но она улетела недалеко: мини-версии космолетов вернулись на землю в виде клатчей, за которыми лично мы встали в очередь. (Chanel)
По новому сезону в Intimissimi впору составлять гид: он посвящен не самым туристическим, но прекрасным уголкам Италии. Так, боди с экзотическими цветами срисовано с ботанических садов «Ла Мортелла» на острове Искья. (Intimissimi)
В линейке классической обуви Geox мы присмотрели челси и высокие ботинки с мыском, в которых отправимся на традиционное осеннее пинание листьев в Екатерининский парк. (geox.ru)
Даже если вы не вылезаете из футболок и джинсов, нижнее белье должно быть таким, чтобы обзавидовалась Мария Антуанетта, — в Incanto не жалеют кружев и бантов. (Incanto)
Мало кто знает, что французская марка Agnelle не только шьет перчатки для Lanvin и Celine, но и выпускает собственную линию. Наш выбор — пара с рисунками духовного наследника французских «диких» Жана-Шарля Кастельбажака. (Rendez-Vous)
Ставший традиционным осенним материалом бархат добрался до уличной одежды: бомбер от Tom Tailor еще и правильного цвета настоявшегося бургундского. (Tom Tailor)
Арктофилия (мишкомания) добралась и до Louis Vuitton, чей готичный Тедди имеет все шансы стать главным трофеем сезона, проникнутого темой инфантилизма. (Louis Vuitton)
У итальянского бренда Paolo Pecora берем кашемир, трикотаж и обязательный этой осенью свитер рыбацкой вязки, который носят с классическим костюмом, как завсегдатаи выставки Pitti Uomo. (X=Act)
Прямо с вершин Куршевеля к ногам жителей мегаполисов спустился новый обувной тренд! Джогдоги стали вторым видом обуви после мунбутов, который пришел в моду после того, как его на горнолыжных курортах обкатали профессиональные альпинисты. (jogdog.com)
Шелковые каре неожиданно прописались в маст-хэвах: их носят на головах «а-ля бабУшка», повязывают везде где только можно, и из них даже шьют платья — Weill выбрал хрестоматийный узор из шпор и уздечек. (универмаг «Московский»)
Компания Tezenis придумала направление, которое имеет все шансы стать нашим бессменным фаворитом. Аthleisure переводится примерно так: хочешь — занимаешься спортом в суперфункциональных боди, бра и легинсах, а хочешь — лежишь в них на диване дома. Такой ЗОЖ нам нужен! (Tezenis)
Даже если вы не собираетесь лезть на баррикады или штурмовать тома Маркса и Энгельса, без красного не обойтись, ведь он назначен главным цветом сезона. Вот и Converse выпустил обновленную версию культовой модели One Star в самом роковом цвете всех времен и народов. Без сомнений, кеды составят вполне революционную пару луку тотал-ред. (Converse)
Название Ilaria Nistri зазвучало на весь мир после победы на важном конкурсе молодых дизайнеров Who Is On Next?. Удивительно, что коллекция осень-зима максимально не похожа на привычно классические тосканские семейные производства, а напоминает об антверпенской школе с ее деконструктивизмом. Дизайнер, именем которой и названа марка, поэтично интегрирует в женский гардероб мужские вещи, смягчая их силуэт за счет разных эффектов, например оверсайза. В этом сезоне прием оказался особенно востребованным, и ее брючные костюмы в стиле Энни Холл из фильма Вуди Аллена попали прямо в самое яблочко тенденций. В таком запросто можно было бы телепортироваться в Нью-Йорк 1970-х с его бурной богемной жизнью, но мы предпочитаем носить их здесь. (Very Concept Store)
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