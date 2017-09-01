35 вещей самого модного цвета осени

Красный — пожалуй, единственный самодостаточный цвет, не требующий реплик от других оттенков одежды. Именно поэтому на подиумах показали так много тотал-рэд-луков: Max Mara замиксовала в них плюшевые пальто, свитера и бархатные шаровары, Roksanda — гигантские дубленки и шелковые сарафаны, а Escada — лаковую обувь и брючные костюмы. Красный — это авангард, манифест, политический лозунг, штаны Пескова и галстук Трампа. Отсюда — тренд на «дипломатические» платья, туфли kitten-hills как у Жаклин Кеннеди, шарфы как у Маяковского, худи с надписями и сумки, с будто пролитым на них вином. Кроме того, красный — это театр, страсть и испанская коррида, отраженные в одежде с бахромой, воланами и вставками из бархата. Поэтому срочно пересматриваем «Кармен» и «Мулен Руж» и косплеим образы испанских цыганок и вечно hot and sexy Николь Кидман.