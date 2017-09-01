35 вещей самого модного цвета осени

После того, как институт цвета Pantone назвал красный главным оттенком сезона, а дизайнеры возвели маленькое алое платье в культ и новую классику, мы не смогли удержаться и прошерстили все магазины на предмет гренадина. Нет, сладкий сироп из граната здесь не причем — так в новом сезоне прозвали агрессивно-яркий окрас одежды — брюк, футболок и комбинаций по ценам от 1259 до 175 000 рублей.

  • Befree, 1259 рублей (Befree)

  • Balenciaga, 36 600 рублей (ДЛТ)

  • Balenciaga, 58 550 рублей (ДЛТ)

  • No. 21, 17 400 рублей (Babochka)

  • Loewe, 67 200 рублей

Красный — пожалуй, единственный самодостаточный цвет, не требующий реплик от других оттенков одежды. Именно поэтому на подиумах показали так много тотал-рэд-луков: Max Mara замиксовала в них плюшевые пальто, свитера и бархатные шаровары, Roksanda — гигантские дубленки и шелковые сарафаны, а Escada — лаковую обувь и брючные костюмы. Красный — это авангард, манифест, политический лозунг, штаны Пескова и галстук Трампа. Отсюда — тренд на «дипломатические» платья, туфли kitten-hills как у Жаклин Кеннеди, шарфы как у Маяковского, худи с надписями и сумки, с будто пролитым на них вином. Кроме того, красный — это театр, страсть и испанская коррида, отраженные в одежде с бахромой, воланами и вставками из бархата. Поэтому срочно пересматриваем «Кармен» и «Мулен Руж» и косплеим образы испанских цыганок и вечно hot and sexy Николь Кидман.

  • Dolce & Gabbana, 175 000 рублей (ДЛТ)

  • Hilfiger Denim, 5995 рублей (Tommy Hilfiger)

  • Dolce & Gabbana, 129 500 рублей (ДЛТ)

  • Befree, 2799 рублей (Befree)

  • Marc Jacobs, 13 100 рублей (ДЛТ)

  • Givenchy, 118 000 рублей (ДЛТ)

  • Maison Margiela, 22 160 рублей (Au Pont Rouge) 

  • SHLZ, 5500 рублей (Subbota Showroom)

  • Stella McCartney, 78 040 рублей (ДЛТ)

  • Celine, 41 300 рублей (ДЛТ)

Носить такой исторический и истерический цвет сложно: он априори перетягивает на себя внимание и не дает выделиться белым, синим или черным, пусть даже очень дорогим, вещам. Дизайнеры всячески приглушают акцентный оттенок и выпускают в нем однотонную одежду с минимумом принтов и нашивок. Исключение делают только те, у кого декор — заложенный в ДНК маркер: Alexander McQueen с «гвардейскими» пуговицами-кнопками, Marc Jacobs с ироничными принтами и Tommy Hilfiger с неутомимой страстью к логомании.

  • Marc Jacobs, 36 500 рублей (ДЛТ)

  • Bao Bao Issey Miyake, 14 860 рублей (Au Pont Rouge)

  • Marni, 83 550 рублей (ДЛТ)

  • Chasto, 8000 рублей (Freedom Store) 

  • Each X Other, 17 100 рублей (Au Pont Rouge)

  • Proenza Schouler, 24 797 рублей (DayNight)

  • MSGM, 8200 рублей (Au Pont Rouge)

  • MUUS Lena Maksimova, 9300 рублей (8-store)

  • Palm Angels, 12 876 рублей (DayNight)

Лайфхак по носке «гренадина» дают те, кому этот цвет положен по статусу. Кейт Миддлтон сочетает благородные алые пальто с любимыми нюдовыми туфлями LK Bennet, Брижит Макрон снижает градус хищного оттенка черными аксессуарами, а Мелания Трамп, зарекомендовавшая себя как новая икона стиля, одевается в красный с ног до головы. Мы решили брать пример с певицы Рианны: титулованная премиями особа носит в ярком цвете и без того провокационные вещи — например, шубу-сердце от Saint Laurent, надетую прямо на голое тело. Снизу — туфли на шнуровке, сверху — бейсболка «I came to break hearts» («Я пришла, чтобы разбивать сердца»), и ваш выход становится настоящим фэшн-перфомансом. 

  • ArnyPraht, 4990 рублей (Freedom Store)

  • Alexander McQueen, 97 750 рублей (ДЛТ)

  • Befree, 2999 рублей (Befree)

  • Carven, 18 100 рублей (Au Pont Rouge)

  • Marques Almeida, 12 040 рублей (Au Pont Rouge) 

     

  • Mulberry, 34 930 рублей (Au Pont Rouge)

  • SO, 14 200 рублей (8-store)

  • Simone Rocha, 59 070 рублей (Au Pont Rouge)

  • Marc Jacobs, 31 200 рублей (ДЛТ)

  • The Volon, 73 100 рублей (nevsky152)

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