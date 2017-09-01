После того, как институт цвета Pantone назвал красный главным оттенком сезона, а дизайнеры возвели маленькое алое платье в культ и новую классику, мы не смогли удержаться и прошерстили все магазины на предмет гренадина. Нет, сладкий сироп из граната здесь не причем — так в новом сезоне прозвали агрессивно-яркий окрас одежды — брюк, футболок и комбинаций по ценам от 1259 до 175 000 рублей.
35 вещей самого модного цвета осени
Красный — пожалуй, единственный самодостаточный цвет, не требующий реплик от других оттенков одежды. Именно поэтому на подиумах показали так много тотал-рэд-луков: Max Mara замиксовала в них плюшевые пальто, свитера и бархатные шаровары, Roksanda — гигантские дубленки и шелковые сарафаны, а Escada — лаковую обувь и брючные костюмы. Красный — это авангард, манифест, политический лозунг, штаны Пескова и галстук Трампа. Отсюда — тренд на «дипломатические» платья, туфли kitten-hills как у Жаклин Кеннеди, шарфы как у Маяковского, худи с надписями и сумки, с будто пролитым на них вином. Кроме того, красный — это театр, страсть и испанская коррида, отраженные в одежде с бахромой, воланами и вставками из бархата. Поэтому срочно пересматриваем «Кармен» и «Мулен Руж» и косплеим образы испанских цыганок и вечно hot and sexy Николь Кидман.
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Dolce & Gabbana, 175 000 рублей (ДЛТ)
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Hilfiger Denim, 5995 рублей (Tommy Hilfiger)
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Dolce & Gabbana, 129 500 рублей (ДЛТ)
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Befree, 2799 рублей (Befree)
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Marc Jacobs, 13 100 рублей (ДЛТ)
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Givenchy, 118 000 рублей (ДЛТ)
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Maison Margiela, 22 160 рублей (Au Pont Rouge)
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SHLZ, 5500 рублей (Subbota Showroom)
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Stella McCartney, 78 040 рублей (ДЛТ)
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Celine, 41 300 рублей (ДЛТ)
Носить такой исторический и истерический цвет сложно: он априори перетягивает на себя внимание и не дает выделиться белым, синим или черным, пусть даже очень дорогим, вещам. Дизайнеры всячески приглушают акцентный оттенок и выпускают в нем однотонную одежду с минимумом принтов и нашивок. Исключение делают только те, у кого декор — заложенный в ДНК маркер: Alexander McQueen с «гвардейскими» пуговицами-кнопками, Marc Jacobs с ироничными принтами и Tommy Hilfiger с неутомимой страстью к логомании.
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Marc Jacobs, 36 500 рублей (ДЛТ)
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Bao Bao Issey Miyake, 14 860 рублей (Au Pont Rouge)
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Marni, 83 550 рублей (ДЛТ)
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Chasto, 8000 рублей (Freedom Store)
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Each X Other, 17 100 рублей (Au Pont Rouge)
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Proenza Schouler, 24 797 рублей (DayNight)
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MSGM, 8200 рублей (Au Pont Rouge)
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MUUS Lena Maksimova, 9300 рублей (8-store)
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Palm Angels, 12 876 рублей (DayNight)
Лайфхак по носке «гренадина» дают те, кому этот цвет положен по статусу. Кейт Миддлтон сочетает благородные алые пальто с любимыми нюдовыми туфлями LK Bennet, Брижит Макрон снижает градус хищного оттенка черными аксессуарами, а Мелания Трамп, зарекомендовавшая себя как новая икона стиля, одевается в красный с ног до головы. Мы решили брать пример с певицы Рианны: титулованная премиями особа носит в ярком цвете и без того провокационные вещи — например, шубу-сердце от Saint Laurent, надетую прямо на голое тело. Снизу — туфли на шнуровке, сверху — бейсболка «I came to break hearts» («Я пришла, чтобы разбивать сердца»), и ваш выход становится настоящим фэшн-перфомансом.
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ArnyPraht, 4990 рублей (Freedom Store)
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Alexander McQueen, 97 750 рублей (ДЛТ)
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Befree, 2999 рублей (Befree)
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Carven, 18 100 рублей (Au Pont Rouge)
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Marques Almeida, 12 040 рублей (Au Pont Rouge)
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Mulberry, 34 930 рублей (Au Pont Rouge)
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SO, 14 200 рублей (8-store)
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Simone Rocha, 59 070 рублей (Au Pont Rouge)
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Marc Jacobs, 31 200 рублей (ДЛТ)
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The Volon, 73 100 рублей (nevsky152)
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