В чем пойти на 1 сентября: 65 нескучных идей

Куртки и пиджаки

В верхней одежде дизайнеры предлагают мальчикам косплеить Джеймса Бонда (и носить пиджак от черного смокинга или костюма лондонского денди) или хип-хоп исполнителей ранга A$AP Rocky (с его кожаными куртками от Gucci и принтованными бомберами из неопрена). Девочки, как в России, так и за рубежом, ориентируются на вкус самой модной принцессы современности Кейт Миддлтон и просят у мамы жакеты Dolce & Gabbana (одной из немногих люксовых марок в гардеробе герцогини) с гербовыми нашивками, приподнятыми плечами и пуговицами, напоминающими драгоценные украшения.