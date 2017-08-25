Скажем честно, 1 сентября не вызывает трепет ни у детей, ни у родителей. Первым не хочется менять беззаботные каникулы на время за партой, вторым — испытывать стресс в поисках нужной детской одежды и канцелярии. ДЛТ легко решает проблемы всех возрастов и приглашает за покупкой нескучных рюкзаков, брюк с лампасами, лаковых лодочек и клетчатых платьев. Мы выбрали среди них те, что точно помогут справиться с пост-летней грустью и считать дни до выгула «парадной» формы.
В чем пойти на 1 сентября: 65 нескучных идей
Платья
Стиль «преппи» — (от англ. «pre-college preparatory» — заведения, где готовят к поступлению в престижные университеты) с тартаном, логотипами и шерстяными тканями вдохновляет не только производителей детской одежды, но и бренды, которые делают вещи для взрослых, — Gucci, Stella McCartney, Dolce & Gabbana и Balmain. Насмотревшись на мрачных и немодных школьников, они запустили линейку «Kids» и стали радовать мальчиков яркими бомберами и галстуками с мультяшками, а девочек — платьями с драпировками, триколором, цветами и принтами в виде лебедей.
Рубашки для мальчиков
Если школа диктует строгий дресс-код и заставляет одеваться исключительно по уставу, в актуальных коллекциях есть классические белые сорочки с длинными или короткими рукавами, а также клетчатые рубашки разных оттенков дерзости — от спокойного серо-зеленого до бунтарского черно-красного.
Блузы для девочек
Одежду для девочек традиционно делают в стиле «отличницы» — с аккуратным жабо, бантом, воротником-стойкой и накрахмаленными манжетами. Единственное расхождение с фэшн-шаблоном можно найти у Balmain: Оливье Рустен создает для маленьких поклонниц своей марки стильные сорочки с золотыми пуговицами, как у мамы (или Ирины Шейк), только в мини-размере.
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Куртка для мальчика Fendi Roma, 32 650 рублей
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Жакет для девочки Dolce & Gabbana, 37 400 рублей
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Пиджак для мальчика Dal Lago, 21 650 рублей
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Жакет для девочки Dal Lago, 14 000 рублей
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Куртка для мальчика Gucci, 118 500 рублей
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Жакет для девочки Dolce & Gabbana, 29 150 рублей
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Пиджак для мальчика Fendi Roma, 33 250 рублей
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Пиджак для мальчика Gucci, 49 950 рублей
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Жакет для девочки Aletta, 13 600 рублей
Куртки и пиджаки
В верхней одежде дизайнеры предлагают мальчикам косплеить Джеймса Бонда (и носить пиджак от черного смокинга или костюма лондонского денди) или хип-хоп исполнителей ранга A$AP Rocky (с его кожаными куртками от Gucci и принтованными бомберами из неопрена). Девочки, как в России, так и за рубежом, ориентируются на вкус самой модной принцессы современности Кейт Миддлтон и просят у мамы жакеты Dolce & Gabbana (одной из немногих люксовых марок в гардеробе герцогини) с гербовыми нашивками, приподнятыми плечами и пуговицами, напоминающими драгоценные украшения.
Рюкзаки и сумки
Рисунки на рюкзаках и сумках в ДЛТ отвечают традиционному детскому празднику универмага «Скоро в школу», темой которого в этом году стал мир диких животных. На школьных аксессуарах разместились дикие гепарды, бурундуки с ирокезами, сюрреалистичные макаки и леопард, который прикидывается доброй кошкой, но на самом деле предупреждает, что ее хозяйку лучше за косы не дергать!
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Брюки для девочки Fendi Roma, 12 000 рублей
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Брюки для мальчика Gucci, 27 200 рублей
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Брюки для девочки Dolce & Gabbana, 11 300 рублей
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Брюки для мальчика Dolce & Gabbana, 12 000 рублей
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Брюки для девочки Aletta, 7895 рублей
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Брюки для девочки Monnalisa, 9510 рублей
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Il Gufo, 7995 рублей
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Брюки для девочки Gucci, 29 850 рублей
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Dal Lago, 6730 рублей
Брюки
На смену колючим и малоудобным брюкам из школьной формы теперь пришли тенденциозные кюлоты, клетчатые чиносы и розовые брюки с лампасами, которым позавидуют не только одноклассницы, но и учителя.
Обувь для девочек
Пока девочкам нельзя носить каблуки от Gianvitto Rossi и Christian Louboutin, им предлагают не менее стильную альтернативу: лаковые туфли от Pretti Ballerinas, балетки в виде божьей коровки и текстильные кроссовки с цветочными аппликациями от Dolce & Gabbana, ради которых хочется вернуться в детство.
Обувь для мальчиков
Кто сказал, что на линейку нужно идти в классических черных туфлях? Кроссовки под black-tie костюм легализовали еще несколько сезонов назад, а значит, прогрессивных маленьких модников ждут кожаные кеды от Gucci и высокие сникеры от Armani Junior, которые подходят практически к любой одежде — от брюк со стрелками до «расслабленных» широких джинсов.
Аксессуары
Добавить официоза луку помогают бабочки и галстуки, которые можно купить не только в корнерах мировых брендов, но и на школьном базаре ДЛТ вместе с другими нужными для 1 сентября вещами — рюкзаком с футбольными мячами или «Терминатором», стильными пеналами, ручками, тетрадями, карандашами и блокнотами по ценам от 30 рублей.
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