В чем пойти на 1 сентября: 65 нескучных идей

Скажем честно, 1 сентября не вызывает трепет ни у детей, ни у родителей. Первым не хочется менять беззаботные каникулы на время за партой, вторым — испытывать стресс в поисках нужной детской одежды и канцелярии. ДЛТ легко решает проблемы всех возрастов и приглашает за покупкой нескучных рюкзаков, брюк с лампасами, лаковых лодочек и клетчатых платьев. Мы выбрали среди них те, что точно помогут справиться с пост-летней грустью и считать дни до выгула «парадной» формы.

  • Gucci, 38 350 рублей

  • Aletta, 8735 рублей

  • Stella McCartney, 7730 рублей

     

  • CAF, 11 850 рублей

  • Balmain Kids, 65 500 рублей

  • Stella McCartney, 11 200 рублей

  • I Pinco Pallino, 24 650 рублей

  • Gucci, 49 950 рублей

Платья

Стиль «преппи» — (от англ. «pre-college preparatory» — заведения, где готовят к поступлению в престижные университеты) с тартаном, логотипами и шерстяными тканями вдохновляет не только производителей детской одежды, но и бренды, которые делают вещи для взрослых, — Gucci, Stella McCartney, Dolce & Gabbana и Balmain. Насмотревшись на мрачных и немодных школьников, они запустили линейку «Kids» и стали радовать мальчиков яркими бомберами и галстуками с мультяшками, а девочек — платьями с драпировками, триколором, цветами и принтами в виде лебедей.

 

  • Fendi Roma, 15 700 рублей

  • Dal Lago, 5280 рублей

  • Dolce & Gabbana, 9650 рублей

  • Burberry, 7995 рублей

  • Dsquared2, 11 950 рублей

  •  Stella McCartney, 5265 рублей

  • Polo Ralph Lauren, 4125 рублей

Рубашки для мальчиков 

Если школа диктует строгий дресс-код и заставляет одеваться исключительно по уставу, в актуальных коллекциях есть классические белые сорочки с длинными или короткими рукавами, а также клетчатые рубашки разных оттенков дерзости — от спокойного серо-зеленого до бунтарского черно-красного. 

  • Aletta, 8820 рублей

  • Balmain Kids, 27 300 рублей

  • Dolce & Gabbana, 16 800 рублей

  • CAF, 5280 рублей

  • Dolce & Gabbana, 19 950 рублей

  • CAF, 6915 рублей

Блузы для девочек

Одежду для девочек традиционно делают в стиле «отличницы» — с аккуратным жабо, бантом, воротником-стойкой и накрахмаленными манжетами. Единственное расхождение с фэшн-шаблоном можно найти у Balmain: Оливье Рустен создает для маленьких поклонниц своей марки стильные сорочки с золотыми пуговицами, как у мамы (или Ирины Шейк), только в мини-размере.

  • Куртка для мальчика Fendi Roma, 32 650 рублей

  • Жакет для девочки Dolce & Gabbana, 37 400 рублей

  • Пиджак для мальчика Dal Lago, 21 650 рублей

  • Жакет для девочки Dal Lago, 14 000 рублей

  • Куртка для мальчика Gucci, 118 500 рублей

  • Жакет для девочки Dolce & Gabbana, 29 150 рублей

  • Пиджак для мальчика Fendi Roma, 33 250 рублей

  • Пиджак для мальчика Gucci, 49 950 рублей

  • Жакет для девочки Aletta, 13 600 рублей

Куртки и пиджаки 

В верхней одежде дизайнеры предлагают мальчикам косплеить Джеймса Бонда (и носить пиджак от черного смокинга или костюма лондонского денди) или хип-хоп исполнителей ранга A$AP Rocky (с его кожаными куртками от Gucci и принтованными бомберами из неопрена). Девочки, как в России, так и за рубежом, ориентируются на вкус самой модной принцессы современности Кейт Миддлтон и просят у мамы жакеты Dolce & Gabbana (одной из немногих люксовых марок в гардеробе герцогини) с гербовыми нашивками, приподнятыми плечами и пуговицами, напоминающими драгоценные украшения.

  • Dolce & Gabbana, 35 350 рублей

  • Dolce & Gabbana, 23 150 рублей

  • Dolce & Gabbana, 19 950 рублей

  • Dolce & Gabbana, 32 200 рублей

  • Dsquared2, 23 900 рублей

  • Fendi Roma, 32 200 рублей

Рюкзаки и сумки

Рисунки на рюкзаках и сумках в ДЛТ отвечают традиционному детскому празднику универмага «Скоро в школу», темой которого в этом году стал мир диких животных. На школьных аксессуарах разместились дикие гепарды, бурундуки с ирокезами, сюрреалистичные макаки и леопард, который прикидывается доброй кошкой, но на самом деле предупреждает, что ее хозяйку лучше за косы не дергать!

  • Брюки для девочки Fendi Roma, 12 000 рублей

  • Брюки для мальчика Gucci, 27 200 рублей

  • Брюки для девочки Dolce & Gabbana, 11 300 рублей

  • Брюки для мальчика Dolce & Gabbana, 12 000 рублей

  • Брюки для девочки Aletta, 7895 рублей 

  • Брюки для девочки Monnalisa, 9510 рублей

  • Il Gufo, 7995 рублей

  • Брюки для девочки Gucci, 29 850 рублей

  • Dal Lago, 6730 рублей

Брюки 

На смену колючим и малоудобным брюкам из школьной формы теперь пришли тенденциозные кюлоты, клетчатые чиносы и розовые брюки с лампасами, которым позавидуют не только одноклассницы, но и учителя.

  • Dolce & Gabbana, 29 950 рублей

  • Dolce & Gabbana, 13 200 рублей

  • Dolce & Gabbana, 19 700 рублей

  • Dolce & Gabbana, 19 700 рублей

  • Pretty Ballerinas, 7175 рублей

  • Pretty Ballerinas, 7175 рублей

Обувь для девочек

Пока девочкам нельзя носить каблуки от Gianvitto Rossi и Christian Louboutin, им предлагают не менее стильную альтернативу: лаковые туфли от Pretti Ballerinas, балетки в виде божьей коровки и текстильные кроссовки с цветочными аппликациями от Dolce & Gabbana, ради которых хочется вернуться в детство.

  • Dolce & Gabbana, 15 450 рублей

  • Dolce & Gabbana, 16 100 рублей

  • Armani Juniour, 11 750 рублей

  • Dolce & Gabbana, 18 850 рублей

  • Dsquared2, 15 200 рублей

  • Gucci, 23 050 рублей

  • Il Gufo, 14 000 рублей 

Обувь для мальчиков

Кто сказал, что на линейку нужно идти в классических черных туфлях? Кроссовки под black-tie костюм легализовали еще несколько сезонов назад, а значит, прогрессивных маленьких модников ждут кожаные кеды от Gucci и высокие сникеры от Armani Junior, которые подходят практически к любой одежде — от брюк со стрелками до «расслабленных» широких джинсов.

  • Dal Lago, 3640 рублей

  • Dolce & Gabbana, 6345 рублей

  • Aletta, 1510 рублей

  • Aletta, 1510 рублей

  • Dal Lago, 3275 рублей

  • Dolce & Gabbana, 7890 рублей

  • Dolce & Gabbana, 8575 рублей

Аксессуары

Добавить официоза луку помогают бабочки и галстуки, которые можно купить не только в корнерах мировых брендов, но и на школьном базаре ДЛТ вместе с другими нужными для 1 сентября вещами — рюкзаком с футбольными мячами или «Терминатором», стильными пеналами, ручками, тетрадями, карандашами и блокнотами по ценам от 30 рублей. 

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