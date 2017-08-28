Что носить осенью? 10 главных трендов сезона осень-зима 2017/18

Вельвет

Пару сезонов назад в моду триумфально вернулся бархат (и не выходит из нее до сих пор), а сегодня бренды реабилитируют вельвет — идеальный материал для холодных сезонов. Из него делают кислотные комбинезоны, белые костюмы и куртки с овчиной, а также коричневые ковбойские брюки, которые в 2006-м все — даже мы, чего уж — отправляли на свалку, как бы смущаясь.