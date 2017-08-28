Придется смириться: в следующие девять месяцев мы будем окутаны холодом и дождями, а все вокруг — мешковатыми кофтами, стегаными тулупами и многослойной одеждой в стиле «капусты». Рассказываем, как справиться с пост-летней депрессией при помощи актуальных тенденций, иллюстрируя их рисунками от дизайнера Лизы Одиноких.
Что носить осенью? 10 главных трендов сезона осень-зима 2017/18
Мужской костюм
Под теплой одеждой в новом сезоне обязательно нужно носить костюм, максимально свободный от приталенного силуэта, предрассудков и гендерности. На подиумах предлагают миксовать его с классическими сорочками, монохромными джемперами и бадлонами песочного цвета, а сверху вальяжно накидывать тренч и отправляться на работу или свидание на полном «релаксе».
Тотал-лук из денима
Костюм может быть не только шерстяным, но и джинсовым, как и пальто, бейсболка, сапоги, рюкзак и перчатки, надетые вкупе. «Даешь больше денима в лук!», — манифестируют Мария Грация Кьюри, Раф Симонс и Стелла МакКартни, которые еще явно не переболели эпохой 90-х.
Металлизированная ткань
До того, как Илон Маск показал скафандр от Space X, дизайнеры представляли, как должен выглядеть космонавт будущего. Balenciaga подарил ему юбку, напоминающую оторванную часть шаттла, Off-White — куртку, защищающую от солнца, а Chanel — настоящее термоодеяло, чтобы не замерзнуть при открытом выходе в космос. Так как NASA предпочли фэшн-релизам высокотехнологичный костюм, марки предлагают разобрать их в осенние гардеробы и носить вместе с драповым пальто, сумкой-шоппером, полупрозрачным платьем и лаковыми сапогами.
Красные платья
После маленького черного платья Chanel на звание классики претендует маленькое красное от Blumarine, Giambattista Valli, Fendi, Ermanno Scervino и No. 21. В качестве аргументов — совместимость с любой обувью и аксессуарами (от сапог на шнуровке с открытым мысом до золотых босоножек, надетых на фиолетовые носки), остромодный декор (в виде драпировок, шелкового пояса и корсета) и «коктейльное» название оттенка — красный гренадин, который библия цвета Pantone назвала главным в осенне-зимнем сезоне.
Желтый цвет
Желтый, хотя и не вошел в список Pantone, появился едва ли не во всех подиумных коллекциях. Где-то локально — в цвете колготок или сапог, где-то тотально — в луках из костюмов-троек, меховых пальто и бархатных платьев. Что важно, в канареечном, лимонном, грушевом и шафрановом стали делать куртки и дождевики, а значит, в толпе угнетенных погодой петербуржцев стопроцентно найдутся жизнерадостные модники.
Вельвет
Пару сезонов назад в моду триумфально вернулся бархат (и не выходит из нее до сих пор), а сегодня бренды реабилитируют вельвет — идеальный материал для холодных сезонов. Из него делают кислотные комбинезоны, белые костюмы и куртки с овчиной, а также коричневые ковбойские брюки, которые в 2006-м все — даже мы, чего уж — отправляли на свалку, как бы смущаясь.
Оверсайз
Одежда на пару-тройку (лучше тройку) размеров больше — будь то дутая куртка, пальто с объемными рукавами или одеяло на молнии — хороша еще и потому, что под ней легко прячутся все вышеперечисленные аутфиты. Плюс, оверсайз можно не покупать, а нагло украсть из шкафа бойфренда — согласно трендам мужской моды, он теперь будет носить более приталенные и обтягивающие вещи.
Пэчворк
Теперь официально! Из дома можно выходить не только в одеяле (его год назад легализовал Alexander McQueen), но и в пледе из лоскутков — результате бабушкиного рукоделия. Технику пэчворка давно взял на вооружение бренд Etro, известный приятно аляповатыми эклектичными нарядами, а в новом сезоне подхватили Dolce & Gabbana, Diane von Furstenberg и выпускники Public School, которые ежегодно показывают свои коллекции на Неделе моды в Нью-Йорке.
Бахрома
Тренд на бахрому сквозной линией прошел через все последние показы: в resort-коллекциях она кастомизирует под эстетику Дикого запада и джазовых 20-х брутальные куртки и богемные платья, а в ready-to-wear — тянется до самого пола словно праздничный серпантин.
Огромные шубы
На смену нежным девушкам Ренуара в моду пришли грузные русские дамы Сурикова — в натуральных шубах, под весом которых можно только лежать на санях. Николя Гескьер, Майкл Корс и Симоне Роша стараются облегчить тяжелую женскую долю и дополняют манто не валенками и песцовыми шапками, а лоферами, легкими полусапожками и прорезиненными ботинками, которые в Петербурге становятся незаменимой вещью не только осенью, но и зимой.
Иллюстрации: Лиза Одиноких
Фото: vogue.com
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