Китайцы придумали зонт-дождевик — и он выглядит очень смешно

Похоже, китайско-петербургские (уверены, такие есть) дипломатические отношения вышли на новый уровень: в Поднебесной придумали зонт-дождевик. Теперь мы знаем, как будут выглядеть очереди в Эрмитаж в первый четверг месяца.

Гибрид дождевика и зонта, который хоть и защищает от осадков, но смотрится очень странно, уже появился на AliExpress. Азиатское изобретение напоминает конус, надетый на голову с помощью капюшона: на сайте его обзывают «творческим плащом», «рыбалкой», «пальто-крышкой» и «складным открытым инструментом». Несмотря на очевидный недостаток — зонт-дождевик спасает только верхнюю часть тела — в Китае надеются, что он сможет заменить собой обычные зонты, которые занимают руки и не дают фотографировать себя на фоне Спаса на Крови и Казанского собора.