Китайцы придумали зонт-дождевик — и он выглядит очень смешно

Похоже, китайско-петербургские (уверены, такие есть) дипломатические отношения вышли на новый уровень: в Поднебесной придумали зонт-дождевик. Теперь мы знаем, как будут выглядеть очереди в Эрмитаж в первый четверг месяца.

Гибрид дождевика и зонта, который хоть и защищает от осадков, но смотрится очень странно, уже появился на AliExpress. Азиатское изобретение напоминает конус, надетый на голову с помощью капюшона: на сайте его обзывают «творческим плащом», «рыбалкой», «пальто-крышкой» и «складным открытым инструментом». Несмотря на очевидный недостаток — зонт-дождевик спасает только верхнюю часть тела — в Китае надеются, что он сможет заменить собой обычные зонты, которые занимают руки и не дают фотографировать себя на фоне Спаса на Крови и Казанского собора.

 

Чудо-штуку, в которой по городу уже ходит множество китайцев, можно купить на AliExpress по цене от 500 до 800 рублей. Там же продается зонт-пончо для тех, кто передвигается в дождь на мотоцикле или велосипеде: он закрывает голову, тело и само средство передвижения, но рискует попасть подолом в колеса. 

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  • Любовь Першина 22 авг., 2017
    НЛО хахаа

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