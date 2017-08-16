10 главных оттенков осени — по версии Pantone

Институт цвета Pantone ежегодно составляет списки главных цветовых решений для дизайна интерьеров и одежды — сегодня он объявил десять оттенков будущего осенне-зимнего сезона. Этот выбор основан на социальных и культурных изменениях в обществе, а также тенденциях в различных видах искусства и, в частности, в моде. В этот раз Pantone впервые изучили показы не только на Неделе моды в Нью-Йорке, но еще и в Лондоне, и, согласно их наблюдениям, все фэшн-коллекции объединила любовь к «красному гренадину», «золотистому портвейну», «осеннему клену», «морской гавани», «синему пиону», «балетному пуанту» (да, розовый в новом сезоне называют именно так), «масляному рому», «тенистой ели» и обычному серому цвету.