10 главных оттенков осени — по версии Pantone

Институт цвета Pantone ежегодно составляет списки главных цветовых решений для дизайна интерьеров и одежды — сегодня он объявил десять оттенков будущего осенне-зимнего сезона. Этот выбор основан на социальных и культурных изменениях в обществе, а также тенденциях в различных видах искусства и, в частности, в моде. В этот раз Pantone впервые изучили показы не только на Неделе моды в Нью-Йорке, но еще и в Лондоне, и, согласно их наблюдениям, все фэшн-коллекции объединила любовь к «красному гренадину», «золотистому портвейну», «осеннему клену», «морской гавани», «синему пиону», «балетному пуанту» (да, розовый в новом сезоне называют именно так), «масляному рому», «тенистой ели» и обычному серому цвету.

  • Красный гренадин: Max Mara

  • Золотистый портвейн: Prabal Gurung

  • Осенний клен: Delpozo 

  • Золотой лайм: Cushnie Et Ochs

  • Морская гавань: Roksanda

  • Синий пион: Carolina Herrera

  • Балетный пуант: Sies Marjan

  • Масляный ром: Marc Jacobs

  • Сдержанно серый: Michael Kors

  • Тенистая ель: Brandon Maxwell 

Напомним, в прошлых годах институт Pantone называл главными оттенками моды бирюзовый (2010), жимолость (2011), мандариновый (2012), изумрудный (2013), сияющую орхидею (2014), «марсала» (2015) и розовый кварц (2016). 

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