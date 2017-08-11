Вещи для «типичной петербурженки» в новой коллекции бренда NNedre

Дизайнер и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Нелли Недре выпустила осенне-зимнюю коллекцию. В ней — вещи «типичной девушки с Севера»: теплые хлопковые свитшоты, платья-бадлоны, худи и фартуки, которые за этот год стали отличительной чертой бренда. Каждая модель уже прошла проверку холодом: для этого коллекцию специально отвезли в Карелию и отсняли на берегу Ладожского озера. С выходом солнца героиня съемки переоделась в удлиненные рубашки и легкие комбинации из ткани купро — люксового вида вискозы, который создается из переработанных бамбука и водорослей.