40 остромодных бомберов из городских магазинов

Изначально бомбер был создан для летчиков ВВС США: сделанный из высококачественной кожи, дополненный темно-коричневым поясом, вязаными манжетами и воротником, он отлично защищал от ветра и холода на высоте в несколько сотен метров. В 50-х годах, после появления реактивных самолетов, куртка была усовершенствована и сшита из легкого нейлона, который обеспечивал пилотам максимальную свободу движений. Внутри бомбера была яркая оранжевая подкладка: в случае аварии и последующим за ней катапультированием, летчик выворачивал куртку наизнанку и тем самым подавал сигнал спасателям. В 80-е бомбер перешел в «гражданский» гардероб, став отличительным элементом представителей субкультур: скинхедов, футбольных фанатов, рок-исполнителей и студентов. Последние крепили на них нашивки с символикой университета — Гарварда, Принстона или Йеля и таким способом с порога заявляли о своем положении в обществе.