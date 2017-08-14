Из категории униформы студентов Лиги Плюща и экипировки летчиков, бомберы — короткие куртки с резинками на рукавах и по нижнему краю — пришли и уже который сезон не покидают подиумов. Дизайнеры придумывают им все новые интерпретации, окончательно переместив вещь из стиля «преппи» (он англ. «pre-college preparatory» — заведения, где готовят к поступлению в престижные университеты), в рамки глэм-шика, этно и хип-хопа. Мы нашли в городских магазинах бомберы на любой вкус, возраст и цену.
40 остромодных бомберов из городских магазинов
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Lomonosova22, 4480 рублей (Lomonosova22)
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Женский бомбер Dolce & Gabbana, 127 500 рублей (ДЛТ)
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Hilfiger Denim, 14 990 рублей (Tommy Hilfiger)
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Бомбер для девочки Diesel,15 990 рублей («Кенгуру»)
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Женский бомбер Dries Van Noten, 69 950 рублей (ДЛТ)
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Fifteen and a half, 14 112 рублей (Au Pont Rouge)
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Мужской бомбер Gucci, 348 200 рублей (Babochka)
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Детский бомбер Gucci, 24 950 рублей (ДЛТ)
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Мужской бомбер Off-White, 89 950 рублей (ДЛТ)
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Tommy Hilfiger, 18 495 рублей (Tommy Hilfiger)
Изначально бомбер был создан для летчиков ВВС США: сделанный из высококачественной кожи, дополненный темно-коричневым поясом, вязаными манжетами и воротником, он отлично защищал от ветра и холода на высоте в несколько сотен метров. В 50-х годах, после появления реактивных самолетов, куртка была усовершенствована и сшита из легкого нейлона, который обеспечивал пилотам максимальную свободу движений. Внутри бомбера была яркая оранжевая подкладка: в случае аварии и последующим за ней катапультированием, летчик выворачивал куртку наизнанку и тем самым подавал сигнал спасателям. В 80-е бомбер перешел в «гражданский» гардероб, став отличительным элементом представителей субкультур: скинхедов, футбольных фанатов, рок-исполнителей и студентов. Последние крепили на них нашивки с символикой университета — Гарварда, Принстона или Йеля и таким способом с порога заявляли о своем положении в обществе.
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Бомбер для девочки, Dolce & Gabbana, 13 000 рублей («Кенгуру»)
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MCQ Alexander McQueen, 28 500 рублей (Au Pont Rouge)
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Женский бомбер Off-White, 109 800 рублей (Babochka)
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Женский бомбер Unravel B2B, 92 400 рублей (Babochka)
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Мужской бомбер Paul Smith, 70 500 рублей (Bosco)
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Zadig & Voltaire, 17 748 рублей (DayNight)
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MSGM, 28 550 рублей (ДЛТ)
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Мужской бомбер Ermenegildo Zegna, 22 150 рублей (Babochka)
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Tom Tailor, 1800 рублей (Tom Tailor)
Именно в таком виде — с крупной буквой или логотипом на мягкой ткани и полосатой резинкой — бомберы дошли до нулевых, где заинтересовали Джорджо Армани, Александра Маккуина и дизайнеров марки Victor & Rolf. Сегодня игры с фасоном, тканью и принтами совсем отдалили бомбер от его исторических коннотаций. Его делают из сетки (Alexander Wang), бархата (Forte Couture), денима (Tommy Hilfiger) и твида (Jana Segetti), дополняют капюшонами (Gucci), крупными карманами (Moschino Couture) и замками-кольцами (Rocket X Lucnh), а также рисуют тигров (Gucci), птиц (Markus Lupfer), хорьков (Paul Smith), цветы (Dolce & Gabbana) и даже деньги (Givenchy).
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Мужской бомбер Gucci, 90 100 рублей (Babochka)
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Женский бомбер Alexander Wang, 62 100 рублей (ДЛТ)
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Женский бомбер Forte Couture, 39 800 рублей (Babochka)
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Мужской бомбер Givenchy, 50 850 рублей (Babochka)
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Jana Segetti, 14 630 рублей (Au Pont Rouge)
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Tommy Hilfiger X Gigi Hadid, 14 995 рублей (Tommy Hilfiger)
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Женский бомбер Markus Lupfer, 44 400 рублей (Babochka)
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Женский бомбер Moschino Couture, 46 150 рублей (Bosco)
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Rocket X Lunch, 5160 рублей (Au Pont Rouge)
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Мужской бомбер Gucci, 91 300 рублей (Babochka)
Помимо объекта для арт-экспериментов, бомберы в этом сезоне стали чем-то вроде холстов для манифестов. Расположенные на спине надписи «Люби меня!», «Еще не повзрослела», «Слеп для любви», «Я — очень» и «Беленький» (от названия бренда Off-White) не только транслируют current mood, но еще и предупреждают людей, что с какими-то модниками лучше не связываться. Носить их можно как с джоггерами с лампасами, так и с классическими брюками, довершая образ бейсболкой и сумкой-шоппером.
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Женский бомбер Off-White, 69 200 рублей (Babochka)
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Befree, 3499 рублей (Befree)
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Женский бомбер Mira Mikati, 42 550 рублей (Babochka)
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Hilfiger Denim, 21 990 рублей (Tommy Hilfiger)
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Lucky 13 M, 6450 рублей («Юность»)
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Женский бомбер Gucci, 244 300 рублей (Babochka)
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Бомбер для мальчика Fendi, 28 900 рублей (ДЛТ)
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Fiction Wear, 6450 рублей («Отдел»)
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Женский бомбер Mr and Mrs Italy, 36 540 рублей (Babochka)
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Maison Kitsune, 17 700 рублей (Au Pont Rouge)
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