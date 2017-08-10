Эволюция слитных купальников: от арестов до секс-скандалов

Выход полнометражной ленты «Спасатели Малибу» возродил моду на слитные купальники как у Памелы Андерсон и Ясмин Блит в оригинальном телесериале 1989-1999 годов. За 20 лет до того, как эти секс-символы пробежались по мировым экранам в красных декольтированных экипировках, костюм для плавания был менее откровенным. Он заставлял женщин прятать фигуру за консервативными моделями и возмущениями «отрядов морали» — рассказываем, как сплошной купальник избавлялся от сантиметров ткани, став самой модной вещью этого лета.

  • 1907 год

  • Пловчиха Аннет Келлерман, 1907 год

  • 1910 год

  • 1924 год

  • Актриса Клара Боу, 1927 год 

  • Актриса Джин Харлоу, 1934 год

  • Чарли Чаплин, 1936 год

  • Актриса Лара Тернер, 1937 год

  • 1938 год

  • Элизабет Тейлор, 1954 год 

Это сегодня майо («купальник» от фр. maillot de bain — Прим. ред.) делают из разнообразных материалов, увешивают цепочками и декорируют бархатными вставками, а в конце 19 века лишь давал женщинам единственную возможность искупаться при других людях. Вид у него был как у сегодняшнего комбинезона: купальник закрывал ягодицы, застегивался на все пуговицы и не предоставлял никакого шанса для ровного загара.

  • Пловчиха Эстер Уильямс, 1952 год

  • Пловчиха Эстер Уильямс, 1952 год 

  • 1950-е годы 

  • Грейс Келли, 1954 год

  • Мэрилин Монро 

  • Мэрилин Монро

  • Сандра Ди, 1959 год 

  • Коллекция Sant’Angelo, 1974 год

  • 1986 год

  • Коллекция Michael Kors, 1994 год

Мэган Виртанен

историк моды

«Комплект из укороченного платья и брючек просуществовал вплоть до начала 20 века. В 1907 году профессиональная пловчиха Аннетт Келлерманн, появившаяся на бостонском пляже в слитном купальнике-леотарде была арестована за непристойный внешний вид. Впрочем, вскоре девушки посмелее начали подражать Келлерманн, а в 1912 году на Олимпийских играх в Стокгольме слитный купальник по образцу модного мужского был официально принят для женских команд пловчих. Появление в 1930-е годы «купальника, открывающего диафрагму» (то есть состоящего из двух частей), а также революционная идея бикини в 1946-м не нанесли урона популярности слитного купальника: до конца 1950-х 80% рынка принадлежали майо. В 1970-е и 1980-е с их культом тела сплошной купальник становился все более открывающим тело, приобретая дополнительные вырезы и разрезы».

  • Ясмин Блит, Памела Андресон и Александра Пол в сериале «Спасатели Малибу»

  • Памела Андресон и Александра Пол в сериале «Спасатели Малибу»

  • Актриса Бо Дерек

  • Клаудиа Шиффер на обложке Cosmopolitan 

  • Эль Макферсон на обложке Sports Illustrated 

  • Кристин Бринкли на обложке Sports Illustrated 

  • Алисия Сильверстоун, 1993 год

  • Принцесса Диана, 1993 год

  • Паулина Поризкова на обложке Sports Illustrated 

  • Коллекция Diane von Furstenberg, 2001 год

Современные дизайнеры, взяв для мудборда ретро-силуэты и примеры таких трендсеттеров, как Мэрилин Монро, Сандра Ди, Грейс Келли и Элизабет Тейлор, выпускают халтеры (с завязанными на шее бретелями), бандо (с открытыми плечами) и монокини (с перфорацией и глубоким декольте) в ответ текущим подиумным тенденциям. Актуальные one-piece-купальники украшены стразами, клепками, шнурками, психоделическими принтами и рисунками в виде животных, а также полностью обнажают бедра и просвечивая соски (в этом плане ничем не отличаясь от «голых» платьев с красных дорожек). 

  • Саша Паника

  • Эмили Ратаковски

  • Даша Малыгина 

  • Даша Малыгина

  • Каролин Вриланд

  • Кортни Кардашьян 

  • Эмили Ратаковски

  • Алессандра Амбросио 

  • Хейли Болдуин 

  • Тейлор Хилл 

Самые популярные модели лета лишены крейзи-декора и кислотных цветов, но зато имеют треугольный вырез, который «рассказывает о женщине все, кроме девичьей фамилии ее матери». В 1979-м в таком купальнике ходила американская модель и актриса Бо Дерек, а сегодня — Эмили Ратаковски, Тейлор Хилл, Алессандра Амбросио, Даша Малыгина и Саша Паника.

Фото: Shutterstock, Instagram 

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