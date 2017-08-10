историк моды

«Комплект из укороченного платья и брючек просуществовал вплоть до начала 20 века. В 1907 году профессиональная пловчиха Аннетт Келлерманн, появившаяся на бостонском пляже в слитном купальнике-леотарде была арестована за непристойный внешний вид. Впрочем, вскоре девушки посмелее начали подражать Келлерманн, а в 1912 году на Олимпийских играх в Стокгольме слитный купальник по образцу модного мужского был официально принят для женских команд пловчих. Появление в 1930-е годы «купальника, открывающего диафрагму» (то есть состоящего из двух частей), а также революционная идея бикини в 1946-м не нанесли урона популярности слитного купальника: до конца 1950-х 80% рынка принадлежали майо. В 1970-е и 1980-е с их культом тела сплошной купальник становился все более открывающим тело, приобретая дополнительные вырезы и разрезы».